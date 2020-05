PSMTI dan PITI Malang Berikan Bantuan Sembako dan Obat-obatan

Jakarta, Beritasatu.com - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Malang Kota bersama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Malang Raya kembali menggelar aksi sosial kemanusiaan untuk membantu meringankan beban warga terdampak Covid 19.

PSMTI dan PITI kembali mengirimkan paket sembako kepada Satgas Covid-19 NU Malang Raya di Klinik NU Jalan Arismunandar, Kota Malang, Minggu (3/5/2020). Paket sembako itu diserahkan oleh mantan Wali Kota Malang M Anton alias Abah Anton selaku penasehat PITI Malang Raya. Isinya puluhan dus mie instan, obat-obatan, jus jambu, 100 paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula.

Hadir dalam kegiatan penyaluran bantuan kemanusian itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, mantan Wali Kota Malang M Anton, Rois Syuriah PCNU Kota Malang KH Chamzawi, Ketua PCNU Kota Malang KH Isroqunnajah, Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya dr Syifa Mustika, dan Ketua Umum PSMTI Malang Kota Dr dr H Sugiharta Tandya SpPK selaku Ketua DPD PITI Malang Raya.

Menurut Tandya, bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19, bekerja sama dengan Satgas Covid-19 NU Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

"Kami berharap, bantuan ini bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita terdampak Covid 19. Semoga istiqomah," kata Tandya yang juga Ketua Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Kota Malang kepada Beritasatu.com, Senin (4/5/2020).

Ketua PCNU Kota Malang KH Isroqunnajah yang biasa disapa Gus Is menyatakan, terima kasih atas kepercayaan dan kepedulian yang diberikan itu. "Bantuan ini akan kami salurkan kepada warga yang benar-benar terdampak langsung Covid-19," kata Gus Is.

Satgas Covid-19 NU Malang Raya lanjut Gus Is sengaja dibentuk untuk memudahkan komunikasi dan penanganan terhadap penyebaran Covid-19. Sebab, warga Malang Raya mempunyai ikatan sosial dan geografis yang sangat erat, karena setiap hari warga di sana pasti melintas tiga daerah tersebut. Dicontohkan tempat kerja mereka di Kabupaten Malang, tapi domisilinya di Kota Malang atau Kota Batu.

Pihaknya lanjut Gus Is membentuk dua kluster penanganan Covid-19, yakni kluster medis dan kluster non modis. Kluster medis menangani Covid-19 secara medis. Sedang kluster non medis fokus dalam penanganan dampak Covid-19 terkait masalah ekonomi, psikologi, dan sosial kebudayaan.

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyatakan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan maksimal tanpa ada kesungguhan dukungan masyarakat.

Bung Edi sapaan akrab Wakil Wali Kota itu mengajak masyarakat untuk mengingat kembali penerapan nilai asli dari Indonesia, yaitu gotong royong. Pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus bergerak bersama-sama.

"Dalam situasi prihatin ini ayo gotong-royong, saling berbagi dan saling peduli. Ayo kembali ke sana," kata bung Edi.

Orang nomor dua d Kabupaten Malang ini mengajak arek-arek Malang (Arema) selalu menjaga kesehatan dan mematuhi imbauan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Pihaknya sangat mengapresiasi kepedulian PSMTI dan PITI terhadap penanganan dampak Covid-19 dengan memberikan bantuan yang disalurkan melalui Satgas Covid-19 NU Malang Raya.

"Kepedulian ini harus ditingkatkan untuk kebersamaan dan patut ditiru pihak lain," tutur Edi.