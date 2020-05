Transaksi Lumbung Pangan Jatim Tembus Rp 1,96 Miliar

Surabaya, Beritasatu.com - Program Lumbung Pangan Jatim (LPJ) yang digagas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sejak 21 April 2020 diminati masyarakat.

Hingga Minggu (3/5/2020), tercatat transaksi penjualan LPJ mencapai Rp 1,96 miliar. Total transaksi tersebut merupakan akumulasi transaksi dari tiga metode penjualan yang dibuka dalam layanan LPJ, yaitu penjualan melalui outlet di Jatim Expo, penjualan online gratis ongkir melalui situs LPJ, serta penjualan dengan cara pre-order drive-thru lewat aplikasi Meeber.

Berdasarkan data dari penyelenggara LPJ, lima besar komoditas pangan yang paling diburu masyarakat adalah gula, beras, minyak goreng, telur, bawang putih, mi instant, kecap, dan produk produk makanan beku atau frozen food seperti ayam, ikan, dan buah beku.

Untuk komoditas gula bahkan nilai transaksinya mencapai Rp 601 juta. Dengan rata-rata penjualan mencapai 4 sampai 8 ton per harinya. Khusus untuk komoditas gula ini, dibatasi per orang maksimal dua pack gula dengan harga Rp 12.500 per kg.

"Per tanggal 3 Mei, nilai transaksi Lumbung Pangan Jatim sudah tembus Rp 1,96 miliar. Program ini akan berlangsung hingga bulan Juli. Masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa ramadan, dan juga sedang dalam proses pembatasan sosial berskala besar (PSBB), physical distancing bisa memanfaatkan belanja online lewat website yang ada fasilitas free ongkir sampai jarak 20 kilometer," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Minggu (3/5/2020).

Dengan memanfaatkan layanan belanja online melalui website tersebut, Pemprov Jawa Timur juga menggandeng para driver ojek online, untuk membantu pengiriman barang sampai ke tempat pembeli.

Sesuai sistem yang berlaku, pembeli yang ingin dapat free ongkir bisa memesan komoditas belanjaan Lumbung Pangan Jatim yang diinginkan melalui website tersebut di atas.

Perlu diketahui, seluruh komoditas di Lumbung Pangan Jatim ini dijual di bawah harga pasar, yang tentunya akan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

"Peminat belanja online free ongkir ini ternyata cukup banyak, dari catatan kami, dalam sehari yang belanja online rata-rata sampai 389 orang sehari dan semuanya diantar oleh driver ojek online dan PT Pos Indonesia. Satu orang driver ojek online bahkan bisa mengantar tiga sampai empat bahkan beberapa ada yang mendapat sampai tujuh pengiriman belanjaan," ucap Khofifah.