WN Australia Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel di Bali

Badung, Beritasatu.com - Warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Christoper Steven (48) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dalam kamar hotel yang berlokasi di Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung, Bali, Selasa (5/5/2020).

"Iya benar, ada warga asing asal Australia ditemukan meninggal. Untuk penyebabnya masih dalam proses penanganan di RSUP Sanglah, Denpasar," kata Kanit Reskrim Polsek Kuta, Iptu Bagus Nagara Baranacita, saat dihubungi melalui telepon di Badung, Selasa (5/5/2020).

Ia mengatakan bahwa untuk pemeriksaan luar dari jenazah korban juga belum keluar karena masih dalam proses pemeriksaan. Selain itu, kata Bara selama berada di Bali, korban tinggal sendirian.

Sementara itu, menurut keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Badung, Ni Nyoman Ermy Setiari menjelaskan pada Selasa, 5 Mei 2020 pukul 12.30 wita bertempat di kamar hotel wilayah Seminyak Kuta, ada informasi dari salah satu house keeping di hotel tersebut menemukan tamu asing dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur.

"Jadi saksi bernama I Gusti Made Hermanantha Rismantara sebagai house keeping hotel dapat tugas membantu pengecekan tamu yang tinggal di kamar korban karena hari ini ada jadwal check out dan sudah melebihi jam check out. Kondisi kamar saat itu dalam keadaan di DND (Do Not Disturb) selanjutnya saksi langsung menuju kamar tersebut dan mengetuk pintunya namun tidak ada respon. Kemudian saksi bersama rekannya membuka menggunakan master key namun masih terkunci dari dalam kamar," jelasnya.

Ermy mengatakan, dari GM hotel tersebut, kemudian meminta saksi I Gusti Made Hermanantha Rismantara untuk meminta bantuan engineering hotel. ​​​​​​Saat itu jendela langsung dibuka dengan menggunakan obeng, sambil memanggil tamu yang menempati kamar itu namun masih tidak ada respon.

"Ketika saksi I Gusti Made Hermanantha Rismantara membuka tirai kamar dan melihat korban masih dalam posisi terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi meninggal. Kemudian pihak GM hotel tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut,"katanya.

Ia mengatakan bahwa dari kejadian tersebut nihil ditemukan kerusakan di sekitar area kamar korban. Selanjutnya jenazah warga Australia itu dievakuasi menuju RSUP Sanglah, Denpasar.