Atasi Krisis Eknomi dan Pengangguran, Pemerintah Telah Lakukan Langkah Maksimal

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah telah melakukan langkah maksimal untuk menahan krisis ekonomi semakin memburuk dan menahan laju pengangguran semakin besar.

"Ya diharapkan itu sudah langkah maksimal untuk menahan agar krisis ekonomi tidak semakin memburuk," kata Donny Gahral Adian, ketika dihubungi beritasatu.com, Selasa (5/5/2020).

Diakuinya, ditengah menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19, Indonesia sudah memasuki fase krisis ekonomi dengan salah satu dampaknya terjadi pengangguran karena ada PHK yang dilakukan perusahan-perusahaan yang terdampak Covid-19.

Namun, bisa dibandingkan dengan berbagai negara yang mengalami hal yang sama, kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik.

"Artinya nilai tukar kita masih cukup kuat. Kemudian juga pasar domestiknya cukup besar. Ketersediaan logistik kita cukup. Bayangkan ada negara yang kebutuhan logistiknya tergangung dari negara lain, sementara kita beras ada, sayur mayur ada, bahan pokok tersedia Jadi sebenarnya dibandingkan negara-negara yang mengalami pandemi Covid-19, negara kita cukup baik lah," terang Donny Gahral Adian.

Meskipun, saat ini, pemerintah masih harus terus berjuaang agar krisis ekonomi dan pengangguran bisa segera dipulihkan. Dan masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan dan bisa bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Untuk menahan laju pengangguran akibat pandemi Covid-19, ia menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos). Sehingga para pekerja yang terdampak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan sumber pendapatannya.

"Jadi menyikapi pengangguran yang semakin meningkat, pemerintah akan terus mempercepat dan mempertepat bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. Jadi bansos harus sgera dibagikan dan tepat sasaran, sehingg tidak ada yang terlewatkan atau orang yang berhak tidak mendapatkan (bansos)," jelas Donny Gahral Adian.

Selain bansos, pemerintah juga menyediakan kartu prakerja yang sekarang sudah memasuki gelombang ketiga. Kartu prakerja ini, memberikan pelatihan bagi mereka yang terdampak, mereka mendapatkan skill tambahan untuk bekerja kembali ketika krisis berakhir.

Tidak hanya itu, kartu prakerja juga memberikan insentif pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Ditambah juga insentif masa survei sekitar 50.000 per survei dengan tiga kali survei. Jadi total insentif masa survei sebesar Rp 150.000 per orang.

Ditegaskannya, pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak. Termasuk, pemerintah juga memberikan stimulus bagi dunia usaha, agar sebisa mungkin tidak mem-PHK tenaga kerjanya.

"Jadi banyak yang dilakukan pemerintah untuk memampu menahan laju PHK. Bila sudah terlanjur di-PHK tentu saja ada bansos, kartu prakerja, kartu sembako, PKH dan bantuan langsung tunai, itu disegerakan agar bisa mencapai mereka yagn terdampak secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya," tukas Donny Gahral Adian.