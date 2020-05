Jatim Gulirkan Jaring Pengaman Sosial Lewat Program Reguler

Surabaya, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, selain program bantuan sosial (Bansos), jaring pengaman sosial atau social safety net dalam rangka penanganan Covid-19 juga disalurkan dalam bentuk program reguler, yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH), program Jatim Puspa, bantuan permodalan Bumdes, anti poverty program serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.

"Bantuan pekerja seni dan penjaga situs budaya diberikan kepada 750 orang seniman berupa uang tunai sebesar Rp 750.000 per orang, bantuan sembako sebesar Rp 750.000 per orang. Kemudian, untuk 240 juru pemelihara situs budaya sebesar Rp 500.000 per orang selama 12 bulan serta tunjangan kehormatan diberikan satu tahun sekali saat lebaran sebesar Rp 1.050.000," kata Khofifah di Surabaya, Rabu (6/5/2020).

Adapun untuk program PKH Plus diperuntukkan bagi PKH lansia dengan besaran bantuan Rp 2,5 juta per tahun dengan sasaran 7.997 KPM. Sedangkan bantuan permodalan Bumdes melalui stimulus tambahan modal dalam upaya memulihkan kembali wisata desa.

"Sasarannya 100 Bumdes dengan kriteria mendukung program Dewi Cemara atau Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera," ungkap Khofifah.

Sedangkan anti poverty program (APP) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang beranggotakan rumah tangga rentan miskin berupa sarana prasarana produksi yang bersifat hibah, dengan sasaran 21 pokmas di 17 kabupaten.

Program APP ini dilakukan oleh enam OPD terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Khofifah berharap, program-program tersebut mampu menjadi bantalan sosial sebagai solusi melanjutkan hidup bagi warga yang terdampak Covid-19.

"Kami mohon kerja sama dan sinergi dari bupati dan wali kota agar bantuan ini benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan cepat," tandas Khofifah.