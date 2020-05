Pemprov Sulteng Bantu Warga Terdampak Covid-19 yang Tak Terkover Pusat

Palu, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak terkover dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menegaskan masyarakat yang memang belum terdaftar dalam PKH, DTKS, dan BLT, berhak mendapat bantuan dari Pemprov Sulteng. Namun, pemberian bantuan tetap disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sebanyak dari Kementerian Sosial, mungkin hanya Rp 300 per bulan selama tiga bulan berupa paket sembako,” Kata Longki Djanggola, Kamis (7/5/2020).

Diketahui, Sulteng juga mendapat jatah bansos dari Kementerian Sosial (Kemsos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bansos tersebut untuk 120.000 kepala keluarga (KK) dengan sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.



Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulteng H Ridwan Mumu mengatakan, saat ini data usulan calon penerima bansos belum tuntas. Pendataan masih dalam proses di kabupaten/kota. Padahal, Kemsos memberikan batas waktu sampai akhir April 2020.

“Kita belum tahu bagaimana nanti keputusan Kemensos karena baru beberapa kabupaten yang menyetor data calon penerima bansos di Sulawesi Tengah,” ungkap Ridwan.

Dia mengatakan masih banyak kabupaten yang belum menyetor data, termasuk Kota Palu. Menurutnya, kabupaten yang sudah memasukkan calon penerima bansos Kemsos tersebut di antaranya Sigi dan Buol.

“Tapi progres data yang sudah masuk mencapai 50 persen, karena pendataan harus betul-betul by name by addres. Selain itu, masyarakat yang sudah menerima PKH atau bantuan sembako tidak boleh lagi mendapat bansos ini,” kata Ridwan.