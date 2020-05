Insentif Tenaga Kesehatan di RSUD Banten Bersumber dari APBN dan APBD

Serang, Beritasatu.com - Honor dan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang merupakan RS rujukan penanganan Covid-19 di Banten, berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten memastikan, dana insentif bagi tenaga kesehatan RS rujukan Covid-19 di Banten akan diberikan sesuai dengan nominal yang dijanjikan.

Ada pun besaran insentif yang dijanjikan oleh Dinkes Banten yakni dokter spesialis sebesar Rp 75 juta per bulan, dokter umum Rp 50 juta per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 17 juta per bulan hingga Rp 22 juta per bulan, tenaga medis dan non medis lainnya Rp 15 juta per bulan dan office boy (OB) sebesar Rp 5 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan kebijakan terkait pemberian uang insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Rinciannya, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum Rp 10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta.

Pemprov Banten akan membayarkan selisih dana insentif dari pusat, sehingga besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan sesuai dengan nominal yang dijanjikan.

Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ari Pramurdji Hastuti membenarkan, anggaran yang didapat untuk tim penanganan Covid-19 di RSU Banten berasal dari dua sumber yaitu APBN berupa insentif dan APBD Provinsi Banten berupa honorarium. “Nilai insentif dari dua sumber itu jumlahnya sama seperti rancangan awal,” kata Ati, Senin (11/5/2020).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengaku, pihaknya hanya membayarkan selisih dari insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. “Supaya sama dengan angka sebelumnya. Yang penting pelayanan tetap berjalan,” ujar Rina.

Ia juga mengaku, proses pencairan insentif untuk seluruh tenaga kesehatan di RSUD Banten telah dilakukan. “Sudah ditandatangani. Sudah dicairkan untuk seluruh tenaga kesehatan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Banten, Andra Soni meminta Pemprov Banten segera mencairkan uang insentif untuk ratusan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di Banten.

“Saya sudah komunikasi dengan ibu kepala Dinkes Banten. Katanya, Senin (11/5/2020), uang itu masuk ke rekening Dinkes. Insya Allah sore atau paling lambat Selasa (12/5/2920) sudah bisa dicairkan ke masing-masing rekening tenaga kesehatan,” ujarnya.