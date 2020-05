Rumah Sakit Diminta Segera Ajukan Klaim Layanan Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) meminta rumah sakit (RS) untuk segera mengajukan klaim layanan Covid-19. Saat ini jumlah RS yang mengajukan klaim terbilang masih sedikit. Karena hampir semua RS melayani pasien Covid-19 baik itu orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun konfirmasi positif.

Data Kemkes menunjukkan, sejak tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 baru sebanyak 95 RS yang mengajukan klaim. RS ini melayani 1.389 pasien. Kemkes sudah membayarkan uang muka sebesar Rp 22 miliar kepada 82 RS yang memenuhi syarat atau untuk 931 pasien. Masih menurut data Kemkes tanggal 7 Mei, tiga dari RS tersebut sudah diterima berita acara verifikasi klaim-nya dari BPJS Kesehatan.

Dihubungi Beritasatu.com via telepon, Selasa (12/5/2020), Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti Fraud BPJS Kesehatan Andi Anshar mengatakan, verifikasi terhadap RS yang mengajukan klaim masih terus berproses. Hingga hari ini sudah 75 RS yang berproses. Begitu selesai proses, BPJS mengirim berita acara verifikasi ke Kemkes. Sementara berapa RS yang sudah selesai verifikasi menurut Andi masih harus dipastikan angkanya.

“Proses verifikasi di tempat kami sampai sekarang 75 RS. Sedangkan yang sudah terverifikasi kami akan update, yang pasti sudah ada yang berita acaranya kami kirim ke Kemkes,” kata Andi.

Terkait berapa banyak RS yang mengajukan klaim ke Kemkes ditembuskan ke BPJS Kesehatan tiap hari, menurut Andi, masih perlu dipastikan karena datanya ada di kantong cabang BPJS Kesehatan.

Mengacu pada Kepmenkes 238/2020, BPJS diberikan waktu paling lambat 7 hari untuk melakukan verifikasi klaim layanan Covid-19 dan mengeluarkan berita acara hasil verifikasi tersebut ke Kemkes. Mengacu pada hasil verifikasi ini, Kemkes akan membayarkan penuh tagihan RS.

Sebelumnya Kemkes sudah memberikan uang muka sebesar 50 persen dari total tagihan tanpa menunggu hasil verifikasi BPJS. Setelah menerima berita acara verifikasi dari BPJS, Kemkes diberikan waktu paling lama 3 hari untuk membayar penuh tagihan RS tersebut.

Menurut Andi, pihaknya tidak menemui kendala dalam melakukan verifikasi klaim, karena alurnya sama dengan Program JKN-KIS. Tantangannya kemungkinan datang dari pihak RS dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, aplikasi, sarana prasarana, dan pemahaman terhadap regulasi baru.

Terkait administrasi, RS masih kesulitan dalam menyiapkan kelengkapan berkas klaim. Karena dalam sistem ini, semua berkas harus dalam bentuk soft copy yang kemudian diinput ke dalam aplikasi e-claim. Kemungkinan ini adalah salah satu faktor membuat RS yang mengajukan klaim masih sedikit.

“Kalau dari potret kami, memang secara administrasi RS masih kesulitan soal kesiapan kelengkapan berkas klaim. Tetapi, kita tidak bisa hanya melihat dari satu aspek ini saja,” kata Andi.

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Muhammad Arief menjelaskan, saat ini secara regulasi maupun sistem informasi BPJS Kesehatan dan sosialisasi telah dipersiapkan dan dijalankan dengan baik kepada seluruh kantor cabang BPJS maupun RS.

“BPJS Kesehatan telah memberikan informasi secara detail sehingga diharapkan ke depan RS mampu menyampaikan pengajuan klaim secara benar dan mudah. Beberapa hal yang masih dibutuhkan perbaikan, BPJS terus melakukan koordinasi dengan Kemkes agar ke depan proses pengajuan klaim menjadi semakin baik dari hari ke hari,” kata Budi.

BPJS Kesehatan mengharapkan RS yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan klaim agar tidak ragu untuk menyampaikan ke kantor cabang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan siap memberikan penjelasan dan dukungan kepada RS agar proses pengajuan tersebut berjalan lancar.

Meskipun saat ini masih darurat pandemi Covid-19, tetapi Budi mengingatkan agar semua proses dijalankan dengan baik dengan mengedepankan prinsip good governance, sehingga suatu ketika apabila masa pandemi Covid-19 telah berakhir semua pihak terkait dapat memberikan pertanggungjawaban yang baik.

Budi meminta seluruh RS untuk mempersiapkan berkas-berkas secara lengkap sebelum mengajukan klaim ke Kemkes. Terutama soal data terkait unsur pembentuk cost per day (biaya per hari). Mulai dari tempat perawatan di ICU, ruang isolasi, dan penggunaan alat pendukung, semisal ventilator, hingga ruang isolasi bertekanan negatif. Harus dipastikan semua fasilitas ini dipakai atau tidak. Semua komponen ini akan berpengaruh besar terhadap besaran unit biaya per hari.

Ketika nanti BPJS meminta data RS ternyata tidak ada ventilator atau pun ruang bertekanan negatif, maka dipastikan klaim dengan layanan tersebut tidak diterima. Sebaliknya, jika sejak awal BPJS sudah mengantongi data fasilitas yang dimiliki RS tersebut, maka ketika mengajukan klaim langsung disetujui oleh BPJS.

Jumlah fasilitas untuk merawat pasien Covid-19 pun harus terhitung. Jangan sampai muncul potensi moral hazard, misalnya RS mengklaim di hari yang sama menggunakan 10 ventilator, padahal menurut data BPJS, RS tersebut hanya memiliki 1 ventilator.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemkes, Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, menjelaskan kondisi saat ini hampir semua RS melayani pasien Covid-19. Tingkat hunian/kunjungan ke RS turun 20 persen hingga 50 persen di seluruh Indonesia. Kemudian sistem pelayanan kepada pasien umum sedikit terganggu. Demikian juga cash flow RS juga terganggu.

Kemkes melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menyiapkan dana klaim rumah sakit yang menanganani Covid-19 baik rujukan maupun nonrujukan. Hal ini untuk menjaga mutu pelayanan RS. Karena itu, ia mengimbau RS untuk segera mengajukan klaim.

RS dapat mengajukan klaim ke alamat Dirjen Pelayanan Kesehatan Cq Direktur Pelayanan Rujukan Kemkes, dan ditembuskan ke BPJS Kesehatan melalui email. Hesty juga mendorong BPJS untuk mempercepat proses verifikasi.

“Yang dapat mengajukan klaim adalah semua RS, baik yang mempunyai SK rujukan dari Kemenkes atau SK Gubernur, tetapi juga RS nonrujukan yang telah berkomitmen memberikan pelayanan Covid-19. Asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan,” kata Hesty seperti dikutip dari laman Kemkes, Selasa (12/5/2020).