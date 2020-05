Bantuan Sembako Astra Financial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Capai Rp 13,5 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Lima Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Astra Financial (PT Astra Sedaya Finance – ACC, Asuransi Astra Buana -- Asuransi Astra dan PT Toyota Astra Financial Services – TAF), PT Komatsu Astra Finance – KAF, PT Surya Arta Nusantara Finance – SANF, secara bertahap menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebanyak 12.590 @ Rp 200.000 (senilai Rp 2,518 miliar), sehingga total yang diserahkan seluruh Astra Financial per 12 Mei 2020 mencapai 67.890 paket (senilai Rp 13,578 miliar).

Jumlah masing- masing bantuan yang diserahkan oleh kelima LJK tersebut adalah: ACC sebanyak 4.900 paket, Asuransi Astra 4.275 paket, TAF 2.550 paket, KAF 295 paket dan SANF 570 paket, sehingga total 12.590 paket atau senilai Rp 2,518 miliar. Bantuan tersebut diserahkan secara bertahap mulai kemarin di wilayah DKI dan sekitarnya.

Saat ini ada 10 LJK yang tergabung dalam Astra Financial. Mereka adalah Astra Credit Companies (ACC), TAF, Asuransi Astra, FIFGROUP, Astra Life, SANFinance, Komatsu Astra Finance (KAF), Astra Ventura, Dana Pensiun Astra (DPA), dan Maucash.

Dalam kondisi Covid-19 ini, Astra Financial telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak mulai bulan April 2020, yaitu 10.000 paket @ Rp 200.000 (senilai Rp 2 miliar) untuk Sumatera Utara (Sumut) yang diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Bapak Edy Rahmayadi. Bantuan tersebut meliputi untuk masyarakat Kota Medan dan Luar Kota Medan yang diberikan secara bertahap mulai 14 April 2020.

Bantuan berikutnya adalah yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF Group) sebanyak 45.300 paket @ Rp 200.000 (senilai Rp 9,06 miliar) sembako di 620 titik di seluruh Indonesia dari tanggal 07 April 2020-20 April 2020. Sehingga selama bulan April saja total paket sembako yang diserahkan Astra Financial sebesar 55.300 paket atau senilai Rp 11,06 miliar.

Direktur In Charge Astra Financial, Suparno Djasmin mengatakan dengan adanya pemberlakuan stay at home atau di rumah saja untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka tentunya berdampak pula terhadap perekonomian masyrakat. Pemberian paket sembako ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian dari Astra Financial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Alhamdulillah Astra Financial telah membagikan 67.890 paket senilai Rp 13,578 miliar hingga 12 Mei 2020 dari total 71.260 paket senilai Rp 14,252 miliar, sedangkan tahap berikutnya kami berencana akan menyalurkan 3.370 paket hingga 18 Mei 2020. Jumlah titik penyerahan sembako itu mencapai 222 lokasi seluruh Indonesia. Kami berharap bantuan Astra Financial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkap Suparno Djasmin.

Program bantuan sembako Asuransi Astra diawali dengan serah terima secara simbolis di Kantor Pusat Asuransi Astra. Selain itu TAF juga melakukan serah terima di Kelurahan Mangga Dua Selatan dan Kelurahan Gandaria Utara.

CEO Asuransi Astra, Rudy Chen mengatakan aksi kepedulian yang dilakukan di 28 titik se-Indonesia ini merupakan upaya agar peace of mind sebagaimana visi perusahaan selama ini dapat dirasakan tidak hanya oleh pelanggan tapi juga oleh masyarakat luas.

“Kami harap bantuan sembako ini dapat sedikit meringankan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi saat ini. Semoga penyebaran virus Covid-19 ini dapat segera diatasi dan kita semua dapat berhasil melewati pandemi ini dengan selamat, dan kita semua dapat kembali menjalani rutinitas normal seperti sedia kala,” tutur Rudy Chen.

Agus Prayitno Wirawan selaku CEO TAF mengatakan ini merupakan satu bentuk kepedulian TAF kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang beruntung karena pandemi Covid-19.

“Harapan kita tentunya kondisi seperti ini dapat cepat selesai, karena ini membuat semua unsur masyarakat mengalami masalah, terutama masyarakat kalangan bawah, “ ujar Agus.

Paket sembako Astra Financial berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 520 ml kecap manis, 1 kg tepung terigu, 5 sachet susu bubuk, dan 20 pcs mi instan. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, Astra Financial dan setiap pihak yang terkait tetap menerapkan prosedur kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat, dan mendukung anjuran pemerintah perihal social/physical distancing (jaga jarak).