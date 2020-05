Jasa Marga Siapkan Layanan Operasional Hadapi Lebaran 2020

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga (Persero) melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad menyiapkan layanan operasional di Ruas Tol Jagorawi, Jakarta-Tangerang-Cengkareng, JORR, serta Cipularang dan Padaleunyi untuk menghadapi dan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menjelang Lebaran 2020.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Division Head Reza Febriano menyampaikan pelayanan operasional jalan tol yang disiapkan meliputi layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan konstruksi, dan layanan tempat istirahat.

"Kami jaga performanya dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19, termasuk penggunaan alat pelindung diri bagi para petugas di lapangan untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ucap Reza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Di aspek transaksi, katanya, Jasa Marga memastikan kebutuhan gardu operasi di seluruh gerbang tol terpenuhi supaya tidak terjadi antrean kendaraan, peralatan tol berfungsi baik, penyiagaan genset 24 jam, penyiagaan personel untuk membantu tapping dan menambah mobile reader, serta penyiagaan teknisi peralatan tol 24 jam.

Sementara di aspek layanan lalu lintas, Jasa Marga juga menyiapkan strategi dan upaya percepatan penanganan gangguan di lajur, melakukan pengamanan pada lokasi rawan gangguan kamtibmas, memastikan kendaraan layanan jalan tol beserta sarana prasarana dalam kondisi baik, sekaligus mempercepat informasi melalui Variable Message Sign (VMS), VMS Mobile, CCTV dan melalui kanal-kanal informasi milik Jasa Marga, dan media sosial.

Di samping itu, sesuai instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terkait layanan konstruksi, Jasa juga Marga melakukan pemberhentian kegiatan proyek di jalan tol mulai H-3 (21 Mei 2020 pukul 00.00) sampai dengan H+2 (25 Mei 2020 pukul 24.00).

Termasuk menyiagakan tim sapu lubang yang bersiaga 24 jam, penyiagaan water tank untuk ketersediaan air bersih di gerbang tol dan tempat istirahat, serta menyiapkan tim khusus untuk percepatan penanganan gangguan pada proyek jalan tol di bawah koordinasi Jasamarga Metropolitan Tollroad.

Sedangkan di bidang layanan rest area, Jasa Marga menerapkan protokol penanganan Covid-19 dengan menyiapkan check point di akses masuk rest area untuk melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, jaga jarak penumpang dan penggunaan masker.

Tidak hanya itu, pembatasan 50 persen dari jumlah lahan parkir, membuat marka jaga jarak di tempat umum serta penyediaan pos pengaman, menyiapkan ruang khusus atau isolasi, juga dilakukan supaya tidak terjadi pungli di rest area.

Langkah Antisipatif

Adapun jika terjadi antrean atau kepadatan lalu lintas di jalan tol, Jasa Marga menyiapkan langkah antisipatif dengan cara memberlakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan. Tentu dengan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian.

Rekayasa tersebut seperti memberlakukan one way barrier gate di Gerbang Tol Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi, merekayasa lalu lintas dengan sistem one way dan contra flow pada KM 44+600 s.d KM 46+400 arah Ciawi dan Sukabumi di Jalan Tol Jagorawi. Jika dampak kepadatan lalulintas menuju Cikampek, maka lalu lintas akan dialihkan melalui Tol Tanjung Priok dan Arteri Tomang untuk melanjutkan perjalanan menuju Cikampek.

Sedangkan jika kepadatan terjadi di Jalan Tol Cipularang, atas izin BPJT dan Ditjen Bina Marga Kempupera, serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Jasa Marga memberlakukan jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan, mulai dari Simpang Susun Sadang sampai dengan Jalan Industri sepanjang 7,5 km secara situasional.

Terkait dengan Pelarangan Mudik dari Pemerintah, Jasa Marga juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan lokasi check point di Simpang Susun Bitung.

"Pengecekan dilakukan pada Simpang Susun Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang sejak diumumkannya Larangan Mudik. Namun sejak 12 Mei 2020, lokasi check point Bitung dipindahkan ke Gerbang Tol Cikupa yang dikelola Marga Mandala Sakti,” ujar General Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Nasrullah.

Dengan begitu, Jasa Marga tetap mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti instruksi Pemerintah dalam implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk tetap di rumah, tidak mudik dan tidak piknik untuk memutus penularan Covid-19. Jika terpaksa keluar rumah untuk kebutuhan mendesak, masyarakat diimbau tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan alat tapping e-toll untuk transaksi di gerbang tol.