Three Speakers Buka Kelas Daring Public Speaking untuk Donasi

Jakarta, Beritasatu.com - Berdiam di rumah bukan berarti tidak bisa belajar sekaligus berbagi untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Three Speakers yang terdiri dari trio pembicara publik sekaligus presenter kondang - Hilbram Dunar, Uli Herdi, dan Bayu Oktara, memanfaatkan waktunya di rumah untuk berbagi trik jitu berbicara di depan publik secara daring pada kelas bertajuk "Speak in Three from Home".

Hal yang menarik adalah pesertanya tidak dikenakan biaya registrasi melainkan berdonasi seikhlasnya untuk berbagi THR bagi keluarga yang terdampak Covid-19. Dana yang terkumpulkan ini nantinya akan disalurkan melalui lembaga sosial seperti Kitabisa.com, Rumah Zakat dan lainnya.

"Sebelum pandemi, Speak in Three sudah menerapkan sistem pay as you wish atau peserta dibebaskan untuk membayar dengan nominal berapa pun. Ini agar semuanya berkesempatan belajar public speaking," ujar Bayu kepada Beritasatu.com melalui telekonferensi, Kamis (14/5/2020).

"Namun di masa pandemi, kami ingin menggabungkan sharing dan learning. Tidak hanya belajar, peserta bisa sekaligus membantu warga yang terdampak. Targetnya adalah paling tidak kami bisa mendukung setidaknya 50 keluarga di Indonesia untuk THR dan kebutuhan sembakonya," imbuh Bayu.

Dengan hanya dibatasi 10 orang setiap edisinya, semua peserta bisa berlatih berbicara di depan publik secara komprehensif dengan teknik elevator pitch.

"Kami rasa kelas-kelas lainnya hanya menekankan pada teori. Sedangkan, praktek penting untuk mengasah public speaking kita. Ini menjadi alasan kenapa kami memberikan kesempatan agar mereka berbicara dengan konsep elevator pitch lalu kami beri masukan sebagai mentor," ujar Uli.

Hilbram menjelaskan, konsep elevator pitch mengasah kemampuan peserta untuk menyampaikan ide dalam waktu singkat dengan struktur yang benar dan berdampak.

Peserta nantinya akan berbicara selama tiga menit mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi dan sosial. Kemudian, Three Speakers akan mengevaluasi dan memberikan komentar demi memaksimalkan kemampuan mereka.

Bahkan, para peserta juga akan diajarkan hal teknis seperti teknik pencahayaan dan penempatan kamera.

"Berkomunikasi secara digital saat ini sudah menjadi the new normal namun tentu ada keterbatasan-keterbatasan tersendiri seperti kendala teknis. Inilah yang Three Speakers coba kembangkan, yaitu bagaimana ketika kita berkomunikasi secara digital, pesannya dapat tersampaikan secara maksimal," ungkap Hilbram.

Karena diselenggarakan secara daring, peserta-peserta yang mengikuti pun berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Peserta datang dengan berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari Aceh hingga Kalimantan Utara. Ada yang bekerja sebagai pegawai bank maupun trainer. Keragaman ini yang membuat kelas kami menarik. Apalagi setiap orang memiliki kendala dalam berkomunikasi tersendiri. Jadi, peserta bisa belajar banyak hal," tutup Uli.