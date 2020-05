Taiwan Bantu Masker Medis untuk Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Taiwan memberikan bantuan masker medis kepada Indonesia. Bantuan itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Indonesia John Chen mewakili pemerintah dan masyarakat Taiwan pada Kamis (14/5/2020).

Dalam siaran pers TETO yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5/2020) disebutkan, masker medis bantuan Taiwan itu sebanyak 300.000. Bantuan yang tiba melalui Bandara Interasional Soekarno Hatta Jakarta itu diberikan kepada pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mewakili pemerintah Indonesia untuk menerima sumbangan tersebut. Acara ini juga disaksikan oleh pejabat Kementerian Perdagangan.

Taiwan kembali menunjukkan tekad "Taiwan dapat membantu" (Taiwan can help) dan "Taiwan terus membantu" (Taiwan is helping) dalam bantuan medis internasional dengan tindakan nyata, yang menjadikan persahabatan antara Taiwan dan Indonesia semakin terwujud pada saat terjadinya musibah.

Kepala TETO John Chen mengatakan, pencapaian pencegahan pandemi Taiwan telah diakui secara internasional. Taiwan berharap dapat berbagi pengalaman dalam pencegahan pandemi dan pengembangan medis dengan negara-negara lain serta berharap dapat diundang untuk menghadiri World Health Assembly (WHA) yang diadakan pada bulan ini dan sepenuhnya diikutsertakan dalam mekanisme WHO yang terkait.

Sumbangan masker Taiwan untuk Indonesia akan memperkuat persahabatan antara kedua negara dan sekali lagi membuktikan semangat kemanusiaan, yakni pencegahan pandemi tidak mengenal batas negara. John Chen berharap, Taiwan dan Indonesia dapat bekerja sama untuk mengatasi penyakit ini lebih awal, sehingga semua orang dapat kembali hidup normal sesegera mungkin dan merevitalisasi pembangunan ekonomi.

Pejabat dari Kementerian Perdagangan pada acara penyerahan donasi mengatakan, dirinya mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Taiwan. Pemerintah Indonesia telah membentuk gugus tugas untuk memerangi Covid-19. Tidak hanya secara aktif berjuang melawan pandemi di Indonesia, tetapi juga sepenuhnya bekerja sama dengan masyarakat internasional, termasuk pemerintah seluruh negara untuk mengatasi Covid-19 ini. Hanya dengan bersatunya semua lapisan masyarakat, pandemi ini dapat segera diatasi.

Acara donasi masker medis yang disumbangkan ke Indonesia ini, sebelumnya telah diadakan di Kementerian Luar Negeri di Taiwan pada Selasa (12/5/2020). Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri Taiwan, Hsu Szu-chien mewakili pemerintah dan masyarakat Taiwan menyumbangkan masker tersebut kepada pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Teddy Surachmat, Wakil Kepala Kantor perwakilan Indonesia di Taiwan (KDEI).