Penerima Bansos PKH di DIY Dapat Tambahan Rp 400.000 Tiap Bulan

Yogyakarta, Beritasatu.com - Bantuan sosial (Bansos) dari Pemda DI Yogyakarta berupa tambahan dana sebesar Rp 400.000 bagi para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan dana Rp 200.000 per bulan, mulai didistribusikan pada Senin pekan depan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara simbolis menyerahkan bantuan dari APBD DIY tersebut, pada Jumat (15/05/2020). Menurut Sultan, bantuan tersebut diberikan kepada 169.383 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah anggaran Rp 202,3 miliar.

Tambahan dana sebesar Rp 400.000 per KK tersebut akan diberikan tiga kali atau selama tiga bulan, terhitung sejak April, dan penerima bantuan, telah melalui verifikasi yang dilakukan bersama pihak pemerintah kabupaten/kota.

"Kita tahu bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan Rp 200.000, kami tambah dari APBD Rp 400.000 jadi mereka menerimanya jadi Rp 600.000. Itu untuk tiga bulan mulai April. Mungkin yang pertama kali dilakukan di Gunungkidul," ujar Sultan.

Sultan menambahkan, bantuan yang diberikan sesuai by name by address disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan akan disalurkan lewat kelurahan.

"Lurah harus sudah menempelkan daftar penerima, untuk membangun akuntabilitas, karena semua berdasar data riil dan pengambilannya tidak bisa diwakilkan," tegas Sultan.

Dikatakan, setiap penerima, harus datang sendiri dengan membawa KTP, dan bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa tidak menerima bantuan lain, selain dari Pemda DIY sebesar Rp 400.000 untuk melengkapi dana PKH. Dengan satu KK hanya boleh menerima satu program bantuan. Surat pernyataan itu dimaksudkan agar tidak terjadi dobel bantuan, dan harus sesuai nama dan alamat.

Ditambahkan, bagi yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah, namun merasa kondisi ekonominya terdampak, bisa menyampaikan langsung kepada lurah (kepala desa), demikian juga sebaliknya, jika penerima ternyata adalah orang yang mampu secara ekonomi, diharapkan mengembalikan secara sukarela dan untuk itu, Pemda DIY menyediakan sistem pengembalian lewat BPD DIY.

"Kita bikin dana tampungan yang ada di BPD. Jadi bagi yang tidak berhak ya dikembalikan ke BPD. Kita buka peluang masyarakat yang tidak terima (bantuan), yang mestinya berhak, bukan karena kebiasaan. Kalau sudah tidak miskin lagi, dasarnya verifikasi. Tapi kelewatan (terlewat pendataan) mungkin itu bisa, bisa ngadu," jelas Sultan.

Selain bansos untuk 169.383 KK tersebut, Pemda DIY juga memberikan bantuan kepada buruh gendong, tukang becak, kusir andong, dan warga terdampak lain, berupa beras, termasuk mahasiswa yang tidak bisa pulang ke kampong halaman.

"Mahasiswa yang tinggal di asrama kita belum tahu persis jumlahnya, namun terus kita data dan kita bantu,” papar Sultan.