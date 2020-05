Jelang Idulfitri, Harga Bahan Pokok di Bengkulu Stabil

Bengkulu, Beritasatu.com - Sepekan menjelang Idulfitri 1441 Hijriah, harga bahan pokok di Bengkulu stabil. Sementara, stok bahan pokok dalam kondisi mencukupi.

Beradasarkan pantauan Suara Pembaruan di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, Jumat (15/5/2020), harga bahan kebutuhan pokok, seperti gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam ras dan jenis sembako lainya masih stabil.

Harga beras lokal kualitas I Rp 13.000 per kilogram (kg), kualitas II Rp 10.000 per kg, beras medium Rp 9.500 per kg, tepung terigu Rp 9.000 per kg, minyak goreng kemasan plastik dari berbagai merek Rp 12.000 per liter.

Adapun harga gula pasir sedilkit lebih mahal dari semula Rp 13.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. Kondisi ini terjadi, akibat stok gula di Bengkulu menipis.

Sedangkan stok jenis sembako lainnya di Bengkulu cukup banyak, sehingg berapapun permintaan konsumen dapat di atasi pedagang setempat. Apalagi, sekarang stok beras lokal di Bengkulu melimpah dan harganya stabil.

Kepala Bulog Bengkulu, Defrizal mengatakan, stok bahan pangan berupa minyak goreng, beras, terigu dan gula di daerah ini dalam keadaan cukup dan harga di pasaran dalam keadaan stabil.

Stok beras Bulog tercatat sebanyak 11.000 ton, minyak goreng 100 ton, tepung terigu 50 ton dan stok gula pasir sedikit sekali. Namun, pihaknya menjamin persedian gula di Bengkulu, tidak akan mengalami kelangkaan.

Terbatasnya stok gula pasir di Bengkulu, akibat dampak dari wabah virus corona, sehingga menyebabkan pengiriman gula ke Bengkulu, tidak dapat dilaksanakan dengan lancar.

"Kita upayakan dalam waktu dekat pasokan gula ke Bengkulu, dalam jumlah banyak sehingga harganya di pasar kembali stabil Rp 12.500/kg," ujar Defrizal.

Defrizal menambahkan, jika harga sembako bergerak naik mendekati Idulfitri nanti, pihaknya akan melakukan operasi pasar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu, guna menstabilkan harga sembako.

"Yang jelas, stok pangan di Bengkulu, menjelang Idulfitri 1441 Hijiriah kita jamin cukup banyak dan harganya stabil, sehingga masyarakat dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan," tandas Defrizal.