Covid-19 Masih Menyebar, CSIS Usulkan Pilkada Serentak Berbasis Daerah

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengemukakan jika wabah virus corona atau Covid-19 belum reda, perlu dipikirkan pilkada serentak untuk digelar per wilayah atau daerah. Pilkada bisa saja digelar tanggal 9 Desember 2020 tetapi basisnya adalah serentak untuk satu wilayah atau provinsi, bukan serentak secara nasional.

“Harus dipikirkan skenario alternatif dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya penentuan keserentakan berdasarkan level atau situasi Covid-19 di daerah,” kata Arya dalam diskusi bertema "Buru-buru Melaksanakan Pilkada untuk (si) apa?" di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Ia melihat pelaksanaan pilkada di 270 daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, di saat pandemi Covid-19 akan sulit dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah pilkada hanya digelar daerah-daerah yang sudah bebas Covid-19.

Misalnya beberapa provinsi yang sudah bebas Covid-19 bisa dilakukan bersamaan. Atau hanya dalam satu lingkup provinsi tetapi ada sejumlah kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada secara bersamaan.

“Untuk wilayah-wilayah yang masih merah, harus ditangguhkan, tunggu sampai dinyatakan hijau,” tegas Arya.

Dia juga mengusulkan perlu penambahan waktu pemungutan suara dari pukul 13.00 menjadi 15.00 jika tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu agar tidak ada penumpukan pemilih. Kemudian memperpendek waktu kampanye, misalnya maksimal hanya dua bulan.

“Perlu juga memperbanyak jumlah pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 400 orang. Lalu mempermudah pencocokan dan penelitian (coklit) kepada para pemilih,” tutur Arya.

Meski demikian, dia melihat tidak ada kebutuhan mendesak untuk buru-buru melaksanakan pilkada. Pilkada bisa ditunda lagi karena telah tersedia aturan dan regulasi untuk menunda tahapan pelaksanaan melalui pemilihan lanjutan dan susulan.

“Saat ini, pilkada tidak menjadi isu utama publik. Ini dikhawatirkan akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam kampanye dan ketika hari pemungutan suara,” tegas Arya.

Dia menambahkan opsi paling cepat pilkada digelar adalah pada Maret 2021. Dengan harapan, saat itu, Covid-19 sudah hilang. Di sisi lain, partisipasi publik sudah tinggi karena sudah ada pemulihan atau recovery ekonomi.

"Skenario moderat, paling cepat baru bisa dilaksanakan Maret 2021," tutup Arya.