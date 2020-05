Mahasiswa Indonesia Juarai Kompetisi ICAEW 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Sixpact Trisakti School of Management Jakarta meraih juara dalam ajang kompetisi The Institute of Chartered Accountant in England and Wales (ICAEW) 2020 tingkat regional Tiongkok dan Asia Tenggara secara virtual.

Grand Final yang telah diadakan selama enam tahun berturut-turut tersebut dikemas secara online untuk pertama kalinya tahun ini, menampilkan 12 tim finalis dari Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Vietnam.

Ketua tim Sixpact, Kevin Edrick mengatakan, timnya sangat bersyukur dan bahagia karena berhasil mewakili Indonesia dan menjadi juara umum regional di kompetisi bergengsi tahunan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

"Kompetisi ini tidaklah mudah, tetapi tim kami berhasil mengatasi semua hambatan selama kompetisi. Sebuah kehormatan bagi kami karena telah dinobatkan sebagai juara Grand Regional dalam kompetisi ini,” kata Kevin Edrick seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (19/5/2020).

Kevin menegaskan,kemenangan ini merupakan hadiah yang membanggakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

“Kemenangan ini kami persembahkan untuk Indonesia, almamater dan juga keluarga kami. Melalui kemenangan ini, kami berharap dapat memberikan motivasi kepada anak-anak muda Indonesia lainnya untuk mau dan semangat dalam mengikuti berbagai kompetisi,” tandas Kevin Edrick.

Tim Sixpact yang terdiri dari 6 mahasiswa jurusan akuntansi Trisakti School of Management, yaitu Kevin Edrick, Dahlia Gunawan, Rohan, Nina, Leonardo Kevin dan Alfredo Arind.

Atas keberhasilan yang dicapai tersebut, mereka berhak memperoleh sebuah trofi eksklusif serta paket perjalanan gratis ke London, termasuk kunjungan ke kantor pusat ICAEW yang ikonik, Chartered Accountant’s Hall.

Kemenangan yang diraih tim Sixpact tahun ini telah menempatkan Indonesia sebagai juara Grand Final ICAEW China and South-East Asia Business Challenge selama tiga tahun berturut turut sejak tahun 2018.