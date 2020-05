Kawasan Industri Baru di Brebes Mampu Bersaing

Semarang, Beritasatu.com - Kawasan Industri Brebes siap menerima relokasi 27 pabrik AS dari Tiongkok ke Indonesia. Dipilihnya kawasan industri ini, menjadi bukti Indonesia memenangkan pertempuran di negara-negara Asia Tenggara sebagai tujuan utama untuk relokasi pabrik-pabrik AS.

Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk merelokasi sekitar 27 pabrik AS dari Tiongkok ke Indonesia. Konflik karena persaingan dagang antara AS dan Tiongkok sangat menguntungkan Indonesia. Beberapa perusahaan Eropa dan Jepang juga bergabung dengan AS untuk keluar dari Tiongkok, sehingga memutus rantai pasokan dunia dari Tiongkok.

Demikian Rahmadi Nugroho, Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Rabu (20/5/2020).

Menurut Rahmadi Nugroho, relokasi tersebut mrrupakan peluang, sekaligus tantangan. Peluang harus dimanfaatkan, ditangkap, sedangkan tantangan harus dihadapi dan diselesaikan. “Sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa,” tegas Rahmadi.

Pria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ini, menuturkan, Kawasan Industri Brebes diyakini dapat bersaing dengan Vietnam, yang menggiurkan dan menarik para investor asing.

Di Vietnam, kawasan industri menyatu dengan pelabuhan dan berjejer dari utara ke Selatan. Investor tinggal masuk sebulan sudah bisa operasi. Makanya tidak heran investor Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Jerman dan Inggris berjubel disana. Bahkan investasi terbesar Korea, ada di Vietnam.

“Kawasan Industri Brebes, sedang berproses dan progres berlangsung dengan cepat serta lancar, karena didukung oleh Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemen PUPR, Kemen Agraria, Kemen Keuangan, Bappenas, BKPM, Pemprov Jateng dan Pemkab Brebes," ujar peraih penghargaan Kawasan Industri Terbaik di tahun 2016 dan 2017 berturut turut ketika memimpin sebagai Direktur Utama JIEP.

Lantas apa konsep makro untuk Kawasan Industri Brebes? Menurutnya, konsep Kawasan Industri Brebes didesain sebagai kawasan industri modern, Eco-Friendly (ramah lingkungan), dan memiliki daya saing yang unggul di bidang kawasan industri. Komitmen Kawasan Industri Brebes untuk menjadi kawasan industri paling prospektif yang terpadu, mandiri, serta ramah lingkungan.

Dengan pelayanan dan fasilitas terlengkap, harga terbaik, infrastruktur yang memadai, serta tim yang profesional, mereka mengarahkan program yang ada guna sesuai dengan sistem Eco Friendly, yang selama ini diusung.

Selain itu juga memberdayakan masyarakat sekitar terutama pada ring satu untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan dengan dibukanya peluang untuk tenaga kerja.