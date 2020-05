Kasus Dugaan TPPO ABK WNI, Bareskrim Polri Tetapkan 3 Tersangka

Jakarta, Beritasatu.com – Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan dan menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atas 14 anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal Tiongkok Long Xing 629. Penetapan tersangka itu dari hasil pemeriksaan saksi yang sudah kembali ke Indonesia.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu yakni William Gozaly selaku karyawan PT APJ di Bekasi, Joni Kasiyanto selaku Direktur PT SMG di Pemalang, dan Kiagus M Firdaus selaku karyawan PT LPB di Tegal.

“Sebelumnya para ABK dijanjikan bekerja secara legal dengan bayaran yang tinggi. Penempatan kerja juga dijanjikan sesuai dengan perjanjian kerja laut (PKL). Namun kenyataannya para ABK ada yang gajinya tidak bayar dan dipotong,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo kepada Beritasatu.com, Kamis (21/5/2020).

Dikatakan PT SMG selaku penyalur tenaga kerja awalnya menjanjikan gaji US$ 4.200 selama 14 bulan, namun mereka hanya dibayar US$ 1.350.

Lebih memprihatinkan lagi, pihak PT APJ tidak memberikan gaji kepada para ABK yang mereka rekrut. Pihak perusahaan beralasan tidak menandatangani kontrak kerja dengan para ABK. Perusahaan menyerahkan tanggung jawab kepada perusahaan yang ada di Busan, Korsel.

Sedangkan PT LPB diketahui juga menjanjikan gaji US$ 4.200 selama 14 bulan, namun kemudian dipotong US$ 3.550, sehingga korban hanya menerima US$ 650 selama 14 bulan.

Sementara itu Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol John Weynart Hutagalung mengatakan tersangka William diketahui menerima delapan ABK dari sponsor perorangan berinisial AR. Sementara Joni menerima enam ABK dari dua sponsor, yakni Hn dan At. Sedangkan tersangka Firdaus menerima lima ABK dari sponsor berinisial Nt.

Para ABK yang berhasil direkrut pada 13 dan 14 Februari 2019 itu diterbangkan ke Busan, Korea Selatan dan bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok. Sebanyak 22 ABK dipekerjakan di Kapal Long Xing 629 ini. Dari 22 ABK ini, 14 ABK sudah kembali, dan empat meninggal dunia. "Empat ABK lagi masih hidup," kata John.

Disebutkan empat ABK yang meninggal dunia terdiri atas tiga ABK jenazahnya dilarung ke laut, dan satu ABK meninggal di rumah sakit. Sementara empat ABK yang masih hidup terdiri dari dua ABK sudah kembali ke Indonesia pada Desember 2019, dan dua ABK lainnya masih berlayar.

Awalnya mereka bekerja di Kapal Long Xing 629. Kemudian pada Maret 2019, dua ABK bernama Edo dan Idris pindah ke Kapal Long Xing 630.

Pada 22 Desember 2019, ABK Sepri sakit dan akhirnya meninggal dunia dan dilarung dari Kapal Long Xing 629 ke laut. Pada bulan yang sama, ABK Yudha, Alfatah dan Karman pindah ke Kapal Long Xing 802.

Namun Alfatah sakit dan kemudian meninggal dunia pada 27 Desember dan jenazahnya dilarung oleh kapten Kapal Long Xing 802 di laut.

Sisa 16 ABK di Kapal Long Xing 629 dipindahkan semua ke Kapal Tian Yu 8. ABK Ari meninggal dunia pada 2 April 2020 dan dilarung dari Kapal Tian Yu 8 di laut.

Sedangkan 15 ABK tiba di Busan, namun ABK Effendi meninggal dunia di rumah sakit pada 26 April 2020. Sedangkan 14 ABK minta dipulangkan, akhirnya dipulangkan ke Jakarta.