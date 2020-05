Pertamina MOR IV dan Pemda Dirikan 10 Pertashop untuk Tingkatkan Ekonomi Desa

Semarang, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV bekerja sama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) membangun 10 unit Pertashop yang tersebar di sejumlah desa di Jawa Tengah, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemerataan energi di pedesaan.

Pembangunan Pertashop tersebut, menindaklanjuti Nota Kesepahahaman antara Pemerintah Pusat dan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu yang lalu.

Pjs. General Manager Pertamina MOR IV, Teuku Johan Miftah, Kamis (28/5) mengatakan, jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan kesiapan Pertamina serta sarana dan prasarana desa di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

“Meskipun telah ditargetkan, pendirian Pertashop juga harus memperhatikan aspek HSSE, alur pasokan BBM dan proses instalasi di desa tujuan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat agar pembangunan pertashop tersebut akan optimal melayani masyarakat," ujar Johan.

Terkait pasokan BBM ke Pertashop, dari kesepuluh titik yang telah dibangun, 4 titik akan dipasok dari Integrated Terminal Semarang Group (Pengapon) yaitu di Desa Kalirejo, Kabupaten Pekalongan, Desa Selokarto, Kabupaten Batang, Desa Kancilan, Kabupaten Jepara dan Desa Singorojo, Kabupaten Kendal. Untuk 3 titik akan dipasok dari Fuel Terminal Boyolali yaitu Desa Klewor dan Desa Juwangi di Kabupaten Boyolali dan Desa Karanglo di Kabupaten Karanganyar.

Sedangkan untuk 3 titik lainnya, 2 titik dipasok dari Fuel Terminal Maos yaitu di Desa Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan Desa Limpakuwus, Kabupaten Banyumas serta 1 titik dipasok dari Integrated Terminal Tegal yaitu Desa Talang, Kabupaten Tegal.

Johan menambahkan, untuk tahap awal, Kemendagri telah bersurat kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendukung pembangunan Pertashop di seluruh Infonesia. Pertashop merupakan salah satu sarana bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan BBM secara mudah dengan kualitas yang baik.

“Pertamina berkomitmen untuk memeratakan penyediaan energi terutama BBM dan LPG hingga ke pedesaan. Tentunya kami juga mengharapkan adanya Kerjasama yang baik antara Pertamina dan Pemerintah desa serta masyarakat agar penyaluran BBM melalui Pertashop ini berjalan optimal," ujar Johan.

Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil untuk melayani kebutuhan konsumen BBM dan LPG yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Kehadiran Pertashop juga dapat mendukung program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan.

Vice President Stakeholder Relations PT Pertamina (Persero), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam keterangan persnya mengatakan, saat ini terdapat 475 bangunan Pertashop yang sudah diproduksi dan siap didistribusikan. Mini Outlet tersebut menggunakan komponen dan diproduksi di dalam negeri.

Saat ini, Pertashop dibangun dengan tiga kategori kapasitas penyaluran yaitu antara 400 liter per hari (Gold), 1.000 liter per hari (Platinum) dan 3.000 liter per hari (Diamond). Untuk memperluas pembangunan Pertashop, Pertamina akan mengembangkan dua skema kerjasama yakni Skema Investasi oleh Pertamina dan Skema investasi oleh Lembaga di Desa.

Kedua skema tersebut ditawarkan Pertamina kepada mitra, baik lembaga desa maupun pihak lain atas persetujuan Pemerintah Daerah. Adapun penentuan skema, Pertamina menyerahkan pada pilihan mana yang dinilai menguntungkan oleh mitra.

“Kehadiran Pertashop merupakan alternatif Pemerintah dan Pertamina untuk memperluas layanan penyaluran BBM dan LPG dengan bekerjasama berbagai pihak dan tetap mempertimbangkan aspek komersial lokasi yang diajukan. Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah mendukung layanan BBM dan LPG melalui Pertashop ini,” ujar Brahmantya.