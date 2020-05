Angkasa Pura II Siapkan Skenario New Normal

Kualanamu, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura (AP) II menyiapkan skenario operasional, pelayanan dan komersial buat masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan atas kehidupan yang baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19.

Executive General Manager PT Angkasa Pura II, Djodi Prasetyo mengatakan, AP II menyiapkan rumusan dalam memberikan layananan namun tidak mengabaikan protokol kesehatan demi mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Implementasi protokol The New Normal ini bergantung dari keputusan resmi pemerintah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. AP II siap untuk melaksanakannya di Bandara Kualanamu," ujar Djodi Prasetyo, Jumat (29/5/2020).

Dalam merencanakan penerapan konsep new normal ini, sambung Djodi, seluruh petugas akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD). Selain itu, protokol ini juga menyentuh aktivitas tenant komersial. Misalnya, kewajiban bagi tenant hand sanitizer.

"Kita juga akan mengarahkan untuk setiap tenant menerapkan transaksi secara nontunai (cashless), yaitu menggunakan kartu atau dompet elektronik, serta menerapkan prosedur physical distancing dan wajib menggunakan masker," jelasnya.

Untuk sistem biometrik bisa saja digunakan kaitannya dengan pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan, setiap maskapai dan penumpang akan diarahkan untuk lebih menggunakan self check in kiosk, mobile check in dan web check in, dibandingkan dengan datang ke counter check in.

“Secara pasti, kami menyatakan kesiapan mengantisipasi skenario The New Normal tersebut. Ini merupakan pengembangan dari layanan Bandara Kualanamu dalam mewujudkan Smart Digital Airport di Indonesia, selama 4 tahun terakhir," sebutnya. [155]