Kabupaten Kerinci Batal Jadi Percontohan New Normal

Jambi Beritasatu.com - Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi batal jadi pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan new normal (tatanan kehidupan normal baru) pandemi virus corona (Covid-19). Akibatnya, persiapan-persiapan pelaksanaan new normal yang sudah sempat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dihentikan.

"Kabupaten Kerinci memang sempat ditetapkan jadi salah satu dari 124 kabupaten/kota di Indonesia menjadi pilot project new normal pandemi Covid-19 pekan lalu. Namun, Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan new normal di Kerinci. Kemungkinan Kabupaten Kerinci melaksanakan new normal tahap kedua atau ketiga nanti,” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Sudirman, di Jambi, Senin (1/6/2020).

Menurut Sudirman, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pekan lalu, Kabupaten Kerinci masuk jadi salah satu proyek percontohan new normal. Tetapi sesuai data terbaru BNPB, kali ini Kabupaten Kerinci tidak masuk lagi dalam daftar kabupaten yang ditetapkan jadi pilot project new normal.

Dijelaskan, rekomendasi sebagai daerah pilot project tatanan normal baru akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama ada 25 kabupaten/kota di empat provinsi di Indonesia yang direkomendasikan melaksanakan percontohan new normal. Empat provinsi yang melaksanakan new normal tahap pertama yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo.

"Kemungkinan Jambi melaksanakan new normal pada tahap berikutnya, bisa tahap kedua atau ketiga. Ada 110 daerah yang sudah direkomendasikan melaksanakan new normal. Daerah kabupaten dan kota di Jambi bisa mengusulkan pelaksanaan new normal kepada Pemerintah Pusat jika tidak ada lagi penambahan pasien Covid-19 di daerah tersebut,” kata Sudirman.

Kendati tidak direkomendasikan melaksanakan new normal, Pemprov Jambi tetap melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan new normal. Berbagai kegiatan untuk pelaksanaan new normal tetap dipersiapkan daerah kabupaten dan kota di Jambi.

“Salah satu di antaranya sosialisasi mengenai pelaksanaan protokoler kesehatan di semua sektor kehidupan, terutama di lingkungan kerja, rumah ibadah, pusat keramaian, pendidikan, pariwisata, transportasi dan perhubungan,” katanya.