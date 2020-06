Libatkan Swasta, Pemerintah Targetkan Uji Spesimen 30.000 Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan uji spesimen sudah bisa mencapai target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 10.000 spesimen per hari.

Ia juga optimistis uji spesimen virus corona atau Covid-19 bisa mencapai 20.000 per hari, bahkan hingga 30.000 tiap hari, bila pihak swasta dilibatkan, baik itu rumah sakit swasta, laboratorium swasta maupun perguruan tinggi swasta yang memiliki laboratorium.

“Selain membutuhkan sumber daya manusia (SDM), Presiden juga telah memberikan arahan untuk pelibatan swasta. Jadi pelibatan swasta ini juga nantinya akan bisa menambah kapasitas pemeriksaan kita yang sekarang ini 10.000 bisa mencapai nanti 20.000 Dan juga mungkin lebih banyak lagi sampai 30.000. Yang penting intinya semua terintegrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi,” kata Doni Monardo saat konferensi pers seusai ratas melalui konferensi video, Kamis (4/6/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya banyak menerima kritikan dari masyarakat terhadap rendahnya jumlah contact tracing (penelusuran kontak) yang dilakukan rapid test.

“Merespons itu, maka Bapak Presiden meminta betul-betul agar tes ini harus dioptimalkan sehingga standar WHO itu bisa segera dipenuhi oleh Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga tidak membuat keputusan kita tidak valid ya, tetapi akan lebih kita pertajam agar keputusan kita bisa betul-betul lebih tepat,” kata Muhadjir Effendy.

Diungkapkannya, seharusnya target yang paling maksimal dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah dapat melakukan uji spesimen sebanyak 30.000 per hari, karena dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk.

Namun untuk mencapai ke target WHO tersebut, pemerintah akan melakukannya secara bertahap. Tahap pertama, menentukan target baru uji spesimen sebanyak 20.000 per hari dari awalnya hanya mampu 10.000 per hari.

“Untuk mencapai ke 30.000 sekarang tahap pertama adalah 20.000. Untuk bisa melakukan melakukan tes sebanyak 20.000 kan harus ada tracing kan? Tracing-nya harus lebih dari itu kan? Biasanya tracing itu harus berlanjut dengan tes itu, ya mungkin tidak sampai seperlima ya. Jadi artinya berarti setiap ada kasus kemudian kita lakukan pelacakan besar-besaran itu dilakukan betul dan harus cermat. jangan sampai ada mata rantai yang terhubung tidak kita kenali,” terang Muhadjir Effendy.