Belajar dari Kerusuhan di AS, Neta Ingatkan Polri Jangan Arogan

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis perlu mengingatkan para Kapolda, Kapolres, dan bawahannnya dalam melaksanakan tugas sesuai moto Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya), sehingga kerusuhan dan kekacauan di AS tidak terjadi di Indonesia.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, apa yang terjadi di AS berpotensi juga terjadi di Indonesia. Kekacauan yang terjadi di AS adalah akibat sikap anggota polisi yang mengedepankan arogansi. Kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, AS akibat ulah anggota polisi yang semena-mena dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.

Menurut Neta, di Indonesia sikap polisi yang semena-mena, arogan, melakukan krimialisasi, tidak peka, dan mencederai rasa keadilan masyarakat sudah bukan menjadi rahasia umum, dan sering terjadi.

Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat ke IPW, terutama dari daerah, yang kemudian disampaikan ke elite-elite kepolisian, namun sering kali tidak cepat disikapi secara Promoter.

"Hal ini bisa menjadi api dalam sekam yang memicu kekacauan seperti yang terjadi di tahun 1998," ujar Neta kepada Beritasatu.com, Jumat (5/6/2020) pagi.

Neta menyebutkan terjadinya krisis ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19 harus diwaspadai Polri. Sebab krisis ini bisa menjadi krisis sosial dan politik.

“Jika dalam multi krisis ini jajaran Polri tidak Promoter dan lebih mengedepankan arogansi, bukan mustahil kekacauan seperti di AS akan terjadi di Indonesia, apalagi persoalan di Indonesia sangat kompleks dan pelik,” ujar Neta.

Oleh karena itu sudah saatnya Kapolri mengevaluasi sikap perilaku dan kinerja para Kapolda dan Kapolresnya agar melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai Prometer. “Kapolda dan Kapolres yang tidak bisa bekerja dengan baik sudah saatnya dievaluasi dan diganti,” saran Neta.