Sambangi Karawang, Mentan Panen Padi dan Serahkan Bantuan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan kunjungan kerja ke dua daerah di Jawa Barat, Subang dan Karawang, Sabtu (6/6/2020). Karawang menjadi daerah pertama yang dikunjungi. Mentan SYL melakukan panen padi serta memberikan bantuan, seperti alat mesin pertanian (alsintan), asuransi, dan KUR.

Saat melakukan kunjungan, Mentan SYL didampingi, antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedy Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Mentan SYL menyampaikan pentingnya peran pertanian. Kebersamaan, kepaduan, dan keberpihakan, akan membuat pertanian bergerak dan berakselerarsi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Tanpa pangan, semua urusan menjadi sia-sia. Pertanian sangat penting, sangat mendasar, untuk diurusi semua pihak. Dengan pangan, masalah rakyat bisa diselesaikan. Kalau menghadapi Covid-19, kita bisa jaga jarak, bisa pakai masker, dan minum vitamin, tetapi tanpa pangan, bisa lebih berbahaya. Tanpa pangan tidak ada imunitas untuk melawannya. Tanpa pangan bisa terjadi kelaparan dan itu jauh lebih berbahaya,” tuturnya.

Untuk itu, Menteri Syahrul Yasin Limpo meminta semua pihak untuk memberi dukungan kepada pertanian. Menurutnya, dunia akan menghadapi sejumlah tantangan di masa depan. Selain corona yang telah menghancurkan sendi kehidupan dan perekonomian, ancaman lainnya adalah kekeringan panjang. Dampaknya adalah krisis pangan.

“Jawaban dari semua tantangan ini adalah pertanian. Covid-19, ekonomi, dan lainnya, bisa dijawab dengan pertanian. Saya hadir di Karawang untuk memastikan itu tidak masalah, karena Karawang adalah jantung pangan di Jawa Barat,” katanya.

Dedy Mulyadi yang turut hadir menyampaikan keberpihakan dan kepercayaannyanya kepada pertanian.

“Saya yakin dengan Pak Mentan Syahrul Yasin Limpo yang merupakan pejuang tangguh, mulai dari lurah, bupati, gubernur, hingga jadi mentan, sudah bisa teratasi semua,” tutur Dedy.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya juga mengatakan pertanian sangat penting, karena menghasilkan pangan.

“Sehebat apa pun teknologi yang ada saat ini, kalau tidak ada pangan, bisa membahayakan. Masyarakat tidak memakan beton, tidak memakan konputer, dan lainnya. Masyarakat memakan pangan hasil petani. Oleh karena itu, kehadiran mentan, saya harap membawa dampak positif buat keberlangsungan pertanian Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat adaah penghasil padi kedua nasional,” tuturnya.

Dia meminta para petani tidak menjual sawah, sekalipun harganya mahal. "Sawah yang dijual bisa berubah fungsi dan mengurangi produktivitas pangan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara simbolis menyerahkan klaim gagal panen program asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk para petani di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Untuk periode Maret-Mei 2020, luas lahan pertanian yang diganti melalui program pengembangan AUTP mencapai 506,12 hektaer atau senilai Rp 3,04 triliun.

Selain klaim AUTP, Mentan SYL juga menyerahkan klaim asuransi usaha ternak sapi kerbau (AUTSK) sebanyak dua ekor sapi atau senilai Rp 15,2 juta.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengungkapkan klaim tersebut dibayarkan setelah melalui survei kerusakan lahan dan kematian ternak yang dilakukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku pelaksana program.

“Sebagai tambahan informasi, lahan pertanian yang dapat diklaimkan harus memiliki kerusakan minimal 75 persen. Kerusakan atau gagal panen tersebut bisa dikarenakan hama, baik itu tikus atau wereng, serta musibah banjir maupun kekeringan,” katanya.

Petani yang ingin mengasuransikan lahan pertaniannya bisa mendaftar pada Dinas Pertanian dengan membayar Rp 36.000 tiap musim tanam. Setelah premi dibayarkan, akan keluar polis yang berlaku selama satu musim tanam, yakni 4-6 bulan. Premi yang dibayarkan ini menjadi sangat rendah karena mendapat subsidi dari pemerintah dari yang seharusnya Rp 180.000 per hektare atau sebesar 80 persen ditanggung pemerintah. Harga pertanggungan yang akan diterima petani jika sawahnya mengalami 100 persen kerusakan adalah Rp 6 juta per hektare. Jika tidak terjadi kerusakan, maka premi tersebut hangus.

Untuk AUTSK, premi yang dibayarkan Rp 40.000 per ekor untuk jangka waktu satu tahun setelah mendapat subsidi dari pemerintah Rp 160.000 per ekor dari biaya premi yang awal Rp 200.000 per ekor. Ternak sapi atau kerbau yang mati akan diganti Rp 10 juta per ekor.

“Biasanya petani hanya pada musim tertentu mengasuransikan lahan pertaniannya. Seperti jika dirasa akan terjadi banjir atau serangan hama, tetapi dengan adanya program ini, petani bisa mendaftar setiap musim tanam dengan biaya premi yang sangat ringan“ ujar Sarwo Edhy lagi.

Bantuan alsintan di Karawang berupa traktor roda empat diberikan secara simbolis kepada Kelompok Tani Mulya Bakti dari Desa Bayur lor, Kecamatan Cilamaya Kulon. Traktor roda dua diterima secara simbolis oleh Kelompok Tani Dwi Sri di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, serta bantuan pompa air diterima secara simbolis oleh Kelompok Tani Gemar dari Desa Sukamulya, Cilamaya Kulon. Jumlah bantuan alsintan di Karawang adalah 3 unit traktor roda empat, 10 unit traktor roda dua, dan 5 unit pompa air dengan nilai Rp. 1,62 miliar.

“Alsintan ini akan sangat membantu dan memudahkan petani dalam percepatan tanam. Maka alsintan ini harus dipergunakan dan dikelola sebaik-baiknya sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat, “ tambah Sarwo Edhy.

Ditempat yang sama dilakukan juga penyerahan KUR pertanian dari BNI yang diterima simbolis oleh Nayim dan Atang masing-masing Rp 25 juta. KUR pertanian dari BRI diserahkan secara simbolis kepada dua penerima senilai Rp 50 juta dan dari Bank Mandiri Rp 250 juta kepada empat petani.

Hingga 4 Juni 2020 realisasi penyaluran KUR sektor pertanian untuk Kabupaten Karawang mencapai Rp 98,25 miliar atau telah melampaui target Rp 94,28 miliar.

“Serapan KUR di Kabupaten Karawang sudah melebihi dari yang ditargetkan. Kami sangat mengapresiasi semangat dari seluruh pihak yang telah memanfaatkan dana KUR pertanian ini untuk meningkatkan produksi pangan,” pungkas Sarwo Edhy.