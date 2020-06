Gelar Try Out UTBK, Zenius Education Siapkan Beasiswa Rp 1 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Zenius Education mengadakan Grand Try Out untuk membantu calon mahasiswa lolos Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang merupakan salah satu tahap seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lewat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Chief Education Officer Zenius Education, Sabda PS mengatakan, Grand Try Out ini pertama kali akan dilaksanakan pada Senin (8/6/2020). Zenius menyediakan beasiswa lebih dari Rp 1 miliar bagi 100 peserta yang meraih nilai tertinggi.

“Grand Try Out ini dibuka secara gratis sebagai bentuk komitmen #IndonesiaTetepBelajar dari Zenius dan dapat diikuti oleh ratusan ribu calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Atmosfer kompetisi yang ditawarkan di sini akan seperti layaknya UTBK sesungguhnya, dan memberikan kesempatan para peserta untuk menyiapkan diri menghadapi tingkat kesulitan ujian persis UTBK, mengelola waktu dalam setiap soal dan setiap pertanyaan,” kata Sabda dalam siaran pers diterima Suara Pembaruan, Minggu (7/6/2020).

Sabda juga menuturkan, sebagai pionir edtech di Indonesia, Zenius Education telah hadir di berbagai tahapan belajar siswa siswi Indonesia termasuk untuk para calon mahasiswa yang akan bersiap menghadapi tes masuk perguruan tinggi.

“Saat ini merupakan periode yang krusial bagi mereka, dan kami ingin situasi pandemi tidak menjadi penghalang bagi para calon mahasiswa untuk mencapai impiannya kuliah di perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Grand Try Out ini akan dilakukan secara online dan kami rancang khusus agar menyerupai UTBK yang sesungguhnya. Mulai dari tingkat kesulitan soal hingga waktu pengerjaan, sehingga para calon mahasiswa bisa lebih siap meraih sukses di UTBK 2020,” ujarnya.

Sabda menjelaskan, Grand Try Out ini merupakan bentuk kerja sama Zenius dan Gojek serta didukung oleh PasarPolis untuk memberikan pengalaman lebih banyak kepada mahasiswa sebelum menghadapi UTBK. Pihaknya akan mengadakan try out sebanyak empat kali pada tanggal 8, 15, 22, dan 29 Juni.

Bagi 100 peserta dengan nilai tertinggi, mereka akan berhak menerima beasiswa pendidikan dengan total nilai lebih dari Rp 1 miliar di perguruan tinggi pilihan mereka dengan terbaik 1-10 masing-masing mendapatkan beasiswa senilai Rp 30 juta, terbaik 11-30 Rp 10 juta, dan terbaik 31-100 mendapat Rp 5 juta.

Sedangkan, untuk 200 peserta dengan skor tertinggi, termasuk 100 yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, juga akan mendapatkan asuransi kesehatan selama satu tahun dari PasarPolis yang mencakup perlindungan untuk kecelakaan dan pengobatan senilai puluhan juta rupiah. Selain itu, tersedia juga hadiah mingguan untuk 200 peserta dengan nilai tertinggi di setiap sesi try out berupa asuransi layar smartphone dengan durasi enam bulan dari PasarPolis.

Menurut Sabda, pemberian beasiswa dan perlindungan asuransi ini dapat membantu para calon mahasiswa mempersiapkan masa depan mereka di tengah kondisi pandemi Covid-19. Calon peserta cukup mengunduh aplikasi Zenius dan melakukan registrasi Grand Try Out yang tersedia di aplikasi Zenius. Peserta yang sudah terdaftar akan mendapatkan kode registrasi, dan ketika Grand Try Out mulai dilaksanakan, peserta akan bisa mengikuti Grand Try Out UTBK di aplikasi Zenius secara gratis.

Meskipun diadakan secara daring lewat aplikasi Zenius, Grand Try Out ini akan dilaksanakan secara disiplin layaknya Try Out pada umumnya. Grand Try Out Zenius akan menerapkan durasi waktu pengerjaan try out yang ketat. Ujian akan diadakan serentak dan peserta baru akan mulai bisa mengerjakan soal tepat pada jam 19.00 hingga 21.00 WIB. Selain soal-soal try out, peserta juga bisa mendapatkan kisi-kisi UTBK, video pembahasan soal, serta memantau hasil tertinggi di leaderboard.

“Tidak hanya membantu proses persiapan UTBK lewat soal-soal try out, kami harap dengan dihadirkannya hadiah berupa beasiswa, akan ada lebih banyak lagi lulusan SMA yang tertarik untuk menempuh pendidikan tinggi dan para calon mahasiswa ini akan semakin termotivasi untuk meraih cita-cita mereka dengan mempersiapkan diri secara serius menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Zenius pun siap untuk menjadi bagian dari proses tersebut dan melihat lebih banyak siswa-siswi Indonesia yang sukses mencapai impiannya,” pungkas Sabda.