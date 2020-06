Politisi PKB Sebut Pandemi Covid19 Sebagai Wahana Pembelajaran

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR, Marwan Jafar menilai Pandemi covid-19 yang melanda dunia global, termasuk Indonesia dinilai menjadi wahana pembelajaran berharga yang harus dihadapi sebagai jembatan lintasan untuk membawa perubahan atau kebangkitan bangsa ke arah yang lebih baik.

Menurut Marwan, kondisi ini harus diterima sebagai kenyataan yang harus dihadapi sebagai bangsa untuk melakukan evaluasi berbagai bidang strategis, terutama ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan SDM secara lebih mendetail, terukur, terencana dan komprehensif.

"Inilah pentingnya semua komponen bangsa, baik pemerintah, tokoh agama, panutan masyarakat dan rakyat di negeri ini menyatukan segala potensi yang dimiliki sebagai modal utama untuk menghadapi era new normal atau transisi PSBB hingga pascapandemi covid-19 menuju the new emperium," ungkap Marwan di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Ditambahkan mantan Menteri Desa dan PDT itu, masyarakat Indonesia selama ini sudah sangat dikenal memiliki mental juang tinggi menghadapi masalah apapun. Oleh sebab itu, pemimpin negeri dan segenap komponen bangsa diyakini telah mengambil kebijakan tepat dan cepat untuk menghadapi pandemi global memasuki sebuah tatanan kehidupan baru atau new normal sebagai pijakan menuju kebangkitan di waktu mendatang.

"Kita dikenal sebagai bangsa pejuang yang bermental baja menghadapi masalah apapun mulai dari merebut kemerdekaan, dimasa reformasi 98 hingga bagaimana kuat masyarakat Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, Kebijakan pemerintah dalam menyiapkan era normal baru maupun era transisi PSBB harus dimaknai sebagai penanda skenario besar yang mengkompromikan aspek pentingnya kesehatan dan roda ekonomi berjalan beriringan," tambahnya.

Indonesia dikatakan Marwan tidak bisa serta merta disamakan dengan negara lain dalam penanganan Covid-19, tidak sepenuhnya bergantung pada WHO, tidak sepenuhnya bergantung pada ahli asing.

"Kita ini negara besar dan kepulauan, terletak di garis khatulistiwa, majemuk dari segala aspek, budaya, etnis, pendidikan dan lainnya, sehingga dalam menghadapi dan menangani pandemi covid-19 juga tidak musti sama dengan negara-negara lain," tegasnya.