Jaringan Lelet Jadi Keluhan Utama PPDB Online di Banten

Serang, Beritasatu.com - Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online untuk tingkat SMA/SMK/SKh Negeri di Banten sudah dibuka sejak tanggal 26 Mei lalu. Namun, keluhan calon peserta didik terkait jaringan lelet masih menjadi persoalan utama dalam PPDB online.

Penasaran dengan keluhan calon peserta didik tersebut, Suara Pembaruan mencoba mengakses website PPBD online yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten https://dindikbud.bantenprov.go.id/ppdb2020/ pada Senin (8/6/2020) sore sekitar pukul 15.30 WIB.

Untuk akses ke halaman utama website memang tidak mengalami kesulitan. Namun, ketika memulai pendaftaran dengan cara meng-klik salah satu dari tiga pilihan, “Latihan Daftar SMAN,” “Latihan Daftar SMKN” dan “Latihan Daftar SKhN” langsung menemukan kesulitan.

Ketika meng-klik salah satu pilihan latihan daftar tersebut, pendaftar langsung diarahkan untuk sign in with google. Di sini pendaftar diberitahu untuk menggunakan account google atau email google (gmail).

Namun, ketika mengklik sign in with google, langsung muncul tulisan, accounts.google.com refused to connect. Persoalan terjadi pada saat pendaftar mau masuk untuk mulai mendaftar dengan menggunakan account google. Pendaftaran tidak bisa dilanjutkan, karena langsug muncul error dengan tulisan accounts.google.com refused to connect.

Ketua Panitia PPDB Online SMKN 4 Kota Serang, Deden Setia mengungkapkan bahwa soal jaringan lelet atau kesulitan mengakses website PPDB online adalah persoalan yang sering dikeluhkan orang tua siswa atau calon siswa.

Deden mengimbau kepada para orang tua siswa atau calon siswa untuk meminta pendampingan dari tetangga atau operator warung internet (warnet).

Deden mengatakan, semua pendaftaran dilakukan secara online dan tidak ada pilihan untuk tatap muka.

“Kalau pun ada kesulitan, minta tolong ke warnet untuk melakukan pendaftaran. Semua dilakukan berbasis online tidak ada tatap muka,” ujarnya.

Deden menjelaskan, untuk tahun ajaran 2020/2021, SMK 4 Kota Serang mendapatkan kuota penerimaan sebanyak 540 siswa, dengan delapan jurusan. Pendaftaran dilakukan mulai 26 Mei hingga 23 Juni 2020 dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan 30 Juni 2020 dan terakhir daftar ulang mulai 1 sampai 10 Juli 2020.

Kepala SMKN 1 Cinangka, Kabupaten Serang, Sunariyah mengatakan, pihaknya mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait jaringan yang lelet. Terlebih lagi, wilayah Kecamatan Cinangka yang banyak daerah pelosok.

Sunariyah mengungkapkan sebagian besar masyarakat belum memahami proses PPDB online. Jadi, banyak kesalahan upload berkas yang dilakukan oleh pendaftar. “Kami siapkan fasilitas di sekolah untuk membantu masyarakat yang kesulitan, tentunya pakai protokol Covid-19,” katanya.

Untuk diketahui proses PPDB online di Banten untuk SMAN dilaksanakan dari tanggal 26 Mei - 27 Juni 2020. Rekonsiliasi data pada 30 Juni 2020.

Sementara untuk SMKN dilaksanakan dari tanggal 26 Mei - 23 Juni 2020. Sedangkan jadwal uji kompetensi tanggal 24 - 27 Juni. Rekonsiliasi data pada 27 Juni 2020. Sementara untuk SKh Negeri dilaksanakan dari tanggal 17 Mei - 22 Juni 2020. Asessment kekhususan tanggal 24 - 26 Juni 2020.

Sedangkan pengumuman hasil seleksi PPDB tahun pelajaran 2020 pada 30 Juni 2020. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 1 - 10 Juli 2020. Awal tahun pelajaran baru dimulai pada minggu ketiga Juli 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, M Yusuf mengaku, saat monitoring pihaknya tak mendapatkan permasalahan jaringan. Namun, apabila ada permasalahan jaringan, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah karena jaringannya ada pada masing-masing sekolah. “Karena tidak semua sekolah seperti itu. Mungkin ada spot-spot yang naik turun,” ujarnya.

Yusuf mengimbau kepada para calon peserta didik untuk mencari waktu yang tepat untuk mendaftar agar jaringan lebih mudah.

“Waktu untuk pendaftaran selama satu bulan hingga 27 Juni. Hal ini tentu bisa mengatasi persoalan jaringan lelet. Tidak ada ketentuan yang mendaftar lebih dahulu akan diprioritaskan. Semua punya kesempatan yang sama. Tahun ini dibuka pendaftaran agak lama agar kendala teknis tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Yusuf mengatakan, waktu pendaftaran dibuat lebih lama karena kondisi Covid-19. “Pendaftaran semua dilakukan secara online. Tidak ada kesempatan untuk bertemu muka dengan pihak sekolah,” pungkasnya.