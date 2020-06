Tokoh Lintas Agama Ajak Masyarakat Bekerja Sama Hadapi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Kehormatan Presidium Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan, semua agama harus bekerja sama dalam kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, semua agama yang berbeda mengajarkan konsep ketuhanan bertemu pandangan yang sama pada tataran etika untuk kemanusiaan.

"Kita bergembira semua komunitas keagamaan di Indonesia telah berbuat nyata dalam menanggulangi Covid-19 ini. Memang belum ada yang dapat kita lanjut sebagai sebuah kolaborasi dalam penanganan-penanganan. Namun, lembaga-lembaga yang ada termasuk filantropi keagamaan itu telah berbuat dan bekerja sama atas dasar kemanusiaan," ujarnya dalam dialog virtual para tokoh lintas agama tentang "Tata Hidup Baru (The New Normal Life): Perspektif Agama-Agama" yang diselenggarakan IRC, Senin (8/6/2020).

Dia menyebutkan, pada dimensi kemasyarakatan dan kemanusiaan, agama-agama bertemu dengan istilah-istilah yang berbeda dan dapat dikembangkan bersama-sama untuk menjadi dasar dialog sekaligus kerja sama antarumat beragama, lintas agama, dan lintas iman.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, Covid-19 adalah realita yang harus dihadapi bersama. Sebab, Covid-19 bukan hanya masalah pemerintah, melainkan masalah yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Komunitas umat beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing diharapkan bisa terus saling bekerja sama. Apa yang sudah kita lakukan selama ini dapat diakselerasi dan diperkuat terutama dengan peran-peran para tokoh agama dan organisasi agama termasuk lewat IRC," kata Mu’ti

Mu’ti menuturkan, istilah new normal yang sedang digaungkan saat ini memiliki dimensi sangat luas. Ia cenderung lebih menyukai istilah new reality atau realitas baru yang dinilai lebih bersifat netral dan mudah untuk dijelaskan kepada masyarakat. Sementara new normal memiliki dimensi moral dan ideologi.

Untuk menghadapi realitas baru ini, menurut Mu'ti, semua pihak harus saling bekerja sama, meskipun memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Yang penting, tujuannya sama yakni untuk mengajarkan cara bagaimana memuliakan manusia dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

“Ritual kita berbeda tetapi santunan kemanusiaan kita itu ternyata menjadi pemersatu diantara perbedaan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, ada dua rekomendasi untuk menjalani new normal.

Pertama, rekomendasi untuk pemangku kebijakan saat mulai menerapkan new normal dengan membuka mal.

“Tinggal protokolnya itulah yang harus dipikirkan bersama-sama pada daerah yang akan membuka new normal,” ujarnya.

Kedua, rekomendasi untuk masyarakat dan pimpinan agama. Marsudi mengingatkan, problem Covid-19 ini harus diatasi bersama karena terkait dengan kemanusiaan. Menurutnya, apabila masalah sudah sampai perut, maka tidak bisa diatasi sendiri-sendiri.

Untuk itu, Marsudi berharap organisasi seperti Muhammadiyah dan yang lainnya bisa menyatu bersama-sama untuk mengantisipasi berbagai masalah demi ketahanan hidup masyarakat.