Tingkatkan Kualifikasi Dosen, Dikti Gelar Webinar Bareng Kampus Irlandia

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia menyelenggarakan webinar peningkatan kualifikasi dosen melalui program talent scouting .

Duta Besar Irlandia Untuk Indonesia, H.E Olivia Leslie mengatakan, melalui webinar ini, perguruan tinggi Irlandia akan membantu peningkatan kompetensi dosen dalam bidang penelitian dan komersialisasi. Pasalnya, Irlandia memiliki kelebihan dalam bidang tersebut dan ingin dibagikan kepada para peserta talent scouting.

“Melalui webinar online ini, kami ingin menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus memfasilitasi peningkatan kualifikasi dosen di universitas melalui Direktorat Sumber Daya Kemdikbud,” ujarnya dalam acara webinar bertemakan "Talent Scouting for Indonesian Lecturers with Education in Ireland", Selasa (9/6/2020).

Perlu diketahui, program Talent Scouting for Indonesian Lecturers with Education in Ireland ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama bidang pendidikan tinggi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Irlandia. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi tentang pendidikan di Irlandia, bagaimana mencari supervisor yang tepat untuk program doktoral, dan lainnya selama dua hari yaitu pada 9-10 Juni 2020.

Selanjutnya, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sofwan Effendi mengatakan, animo akademisi Indonesia sangat tinggi untuk mengikuti program talent scouting ini. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar webinar yang sebanyak lebih dari 1.500 orang, sebelum akhirnya diseleksi lagi oleh panitia menjadi 500 peserta.

Untuk itu, Sofwan menyampaikan apresiasinya kepada Dubes Irlandia serta para kolega dari perguruan tinggi Irlandia. Pasalnya, ia berharap kerja sama ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kemampuan para dosen Indonesia hingga kompetensinya dapat meningkat. Para akademisi juga berkesempatan menggali informasi mengenai pendidikan doktoral ataupun peluang beasiswa di perguruan tinggi Irlandia dari para narasumber sehingga memudahkan mereka jika ingin melanjutkan pendidikan ke sana" ujarnya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi(Dikti), Nizam mengatakan, program tersebut merupakan salah satu implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam waktu 5 tahun ke depan.

Arahan tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berupa Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih proses pembelajaran di luar kampus selama tiga semester baik di dunia industri mau pun di lingkungan masyarakat, sehingga perlu juga penyiapan dosen yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia.

“Saya mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak seperti Duta Besar Irlandia untuk Indonesia. Kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik karena kita membutuhkan dosen dengan wawasan yang luas dan memahami tantangan global,” ucap Nizam.

Nizam menuturkan, kegiatan telent scooting ini mampu meningkatkan kualitas dosen dalam mempersiapkan diri menuju jenjang S-3. Untuk itu, dia berharap, para peserta webinar dapat menggunakan webinar ini untuk menggali kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi terbaik di Irlandia untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.