Mantan Ajudan Berharap Monumen Sukarno Segera Dibangun

Jakarta, Beritasatu.com - Monumen untuk mengenang Presiden Pertama Sukarno perlu dibangun. Tujuannya adalah untuk mengenang Sukarno sebagai Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Tamu-tamu negara sahabat dapat meletakkan karangan bunga ketika berkunjung ke Tanah Air di monumen tersebut.

Demikian disampaikan mantan ajudan Sukarno, Sidarto Danusubroto, dalam diskusi daring bertajuk "Merawat Pikiran Bung Karno" yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (9/6/2020).

"Saya sebagai seorang yang pernah mendampingi Sukarno, saya bermimpi kita punya Monumen Sukarno. Bangsa ini harus punya untuk mengenang Sukarno. Seorang Bapak Bangsa, Proklamator yang sejak muda keluar masuk penjara untuk Indonesia Merdeka," kata Sidarto.

Sidarto menuturkan hampir setiap negara memiliki monumen para tokoh bersejarah atau pendiri bangsanya masing-masing. Di Amerika Serikat, lanjut Sidarto, ada Monumen Jefferson dan Lincoln. Begitu juga di Beijing, Tiongkok, terdapat Museum Mao Tse Tung. Di Ankara, Turki, ada masoleum Mustafa Kemal Ataturk.

Ketika berkunjung ke Hanoi, Vietnam, dalam kapasitasnya sebagai ketua MPR, Sidarto mengunjungi Museum Ho Chi Minh. Ia pun meletakkan karangan bunga di tempat tersebut.

"Anak-anak sekolah belajar mengenai tokoh yang menyatukan Turki. Saya pun sebagai siswa asing di Interpol Akademi Washington, dibawa guru untuk mendatangi monumen-monumen bersejarah. Kita harus punya Monumen Sukarno, di mana tamu asing bisa taruh karangan bunga. Ini mimpi saya, mimpi bangsa ini," ucap Sidarto.

Di sisi lain, Sidarto menyatakan, Sukarno banyak dikenang bangsa-bangsa lain di dunia. "Terutama bangsa-bangsa Asia Afrika. Jadi jangan kaget ada Patung Sukarno di Aljazair, nama Jalan Sukarno di Mesir, Sukarno Square di Islamabad, dan negara lainnya," kata mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

Menurut Sidarto, Nelson Mandela pun mengagumi Sukarno. Sidarto mengenang kedatangan Mandela ke Bandung pada 1989 untuk melihat Gedung Konferensi Asia Afrika (KAA). Bagi Mandela, gedung itu tempat bersejarah karena menginspirasi negara-negara Asia Afrika merdeka.

"Saya waktu itu Kapolda Jawa Barat. Saya dan Muspida antar beliau ke Gedung KAA. Pertanyaan pertama beliau adalah 'where is the picture of Sukarno?'. Kami semua terdiam. Lalu beliau kembali ke Jakarta," tutur Sidarto.