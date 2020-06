DIY Matangkan SOP New Normal dengan Uji Publik

Yogyakarta, Beritasatu.com - Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep new normal, sehingga menganggap jika tingkat penularan dan angka positif Covid-19 menurun, maka kondisi akan kembali seperti semula.

Sekertaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan dengan kasus berkerumunnya ribuan pesepeda pada akhir pekan lalu di Titik Nol Yogyakarta, menandakakan tingkat kepedulian terhadap penularan corona masih rendah.

Karena itu, pada Selasa (9/6/2020), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar pertemuan dengan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY, untuk membahas standard operating procedure (SOP) yang akan diberlakukan pada fase new normal.

Kadarmanta mengatakan, materi SOP yang diajukan setiap OPD, akan menjadi peraturan gubernur terkait SOP new normal di DIY.

“Namun Gubernur DIY menyampaikan, sebelum SOP ini dijadikan pergub, harus dilakukan diuji publik dulu. Terutama kepada asosiasi-asosiasi dan pemerintah kabupaten/kota, supaya jika sudah jadi produk hukum, tidak perlu ada revisi lagi,” paparnya.

Aji pun menuturkan, SOP yang nantinya berupa Pergub ini merupakan panduan yang bisa diacu dan menjadi referensi pada saat Pemerintah Kabupaten/Kota membuat SOP lanjutan. Selanjutnya, sepanjang SOP maupun aturan yang dibuat kabupaten/kota terkait new normal masih mengacu pada panduan tersebut.

“Yang jelas, Pergub ini juga akan mencakup semua sektor. Kita juga akan buat dua nanti, satu untuk mengatur system kerja ASN dan kantor-kantor di lingkungan Pemda DIY, satu lagi untuk sektor layanan publik. Tentunya ini semua tidak bisa tergesa-gesa,” jelasnya.

Aji menegaskan, segala aktivitas perekonomian sudah dipersilahkan, dengan syarat harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Kondisi landai saat ini juga jangan diartikan sebagai momen untuk bereuforia dan berkumpul sesuka hati. “Intinya, harus tetap waspada tapi ekonomi menggeliat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam program ‘Sultan Menyapa’, menyebutkan, new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. New normal diharapkan menjadi new life style yang lebih mengedepankan sisi kesehatan dalam seluruh aspek kehidupan, dengan prinsip higienitas dan safety yang lebih tinggi.

“Apabila protokol kesehatan tetap dapat dijalankan dengan konsisten dan disiplin, maka hal ini akan menjadi kebiasaan baru, sehingga tidak menjadi sebuah kendala dalam beraktifitas. New normal adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan,” ujarnya.

Sultan melanjutkan, memang perlu adaptasi, edukasi dan sosialisasi terkait implementasi new normal. Proses edukasi dan sosialisasi inilah yang seharusnya selalu dilakukan, agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan di era new normal, baik di kehidupan bermasyarakat dan bekerja.

Saat ini, rancangan new normal dalam setiap bidang pekerjaan sedang didesain oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Desain new normal ini akan terus berkembang, mengikuti perkembangan situasi. Demikian pula dengan desain infrastruktur dan peralatan di berbagai sektor, dipastikan harus mengikuti tatanan new normal. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bisa selalu beradaptasi dengan situasi, meretas batasan-batasan dengan memanfaatkan teknologi, berinovasi, menjalankan lelaku Mangasah Mingising Budhi dalam upaya Memasuh Malaning Bumi.