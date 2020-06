Pemerintah Akan Usulkan Tap MPR dalam RUU HIP

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Usulan itu jika pemerintah sudah terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

"Jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966. Akan masuk dalam konsiderans dengan payung 'Mengingat TAP MPR No. I/MPR/1966'. Di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPR No. XXV/1966 terus berlaku," kata Mahfud dalam acara webiner di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Ia menjelaskan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU dari DPR. Presiden belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi.

"Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan," jelas Mahfud.

Dia tegaskan pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah lima sila yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham. Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dgn istilah "satu tarikan nafas".

Menurutnya, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Hal itu berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003, dimana tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

"Pancasila yang semula digagas dan diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan satu rangkaian dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan Pembukaan tanggal 18 Agustus 1945. Perumusannya semua dipimpin oleh Bung Karno sampai ada kesepakatan pendiri bangsa pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945," tutup Mahfud.