Peduli Pendidikan, Softex Indonesia Kembali Bangun 3 Sekolah di NTB dan NTT

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak serius pada peserta didik terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal, di mana pembelajaran sistem daring masih terbatas.

“Bermitra dengan Happy Hearts Indonesia, Softex Indonesia berkomitmen untuk membangun kembali 3 sekolah di Lombok (NTB), Flores, dan Sumba (NTT),” ujar Chief Financial Officer PT Softex Indonesia, Chrisdianto Tedjawidjaja usai penandatanganan MoU pembangunan sekolah dengan Happy Hearts Indonesia di kantor PT Softex Indonesia, Kamis (11/6/2020).

Chrisdianto mengatakan pihaknya senantiasa berkomitmen untuk terus membantu peningkatan kualitas sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 dengan bekerja sama dengan organisasi nirlaba Happy Hearts Indonesia (HHI).

Disebutkan sejak 2018, Softex Indonesia telah banyak membantu kegiatan HHI dan membangun tiga sekolah di Karawang (Jawa Barat), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Flores (NTT).

Dijelaskan semua anak harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Inilah yang melandasi Softex Indonesia bermitra dengan HHI untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.

“Kami harap bantuan yang kami berikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan membuat para siswa semakin semangat belajar,“ kata Chrisdianto dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (13/6/2020).

Dikatakan Softex Indonesia dan HHI berharap sekolah yang nantinya akan dibangun kembali bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong produktivitas demi memberantas kemiskinan.

Upaya ini menjadi salah satu bagian pemulihan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan serta mengembalikan produktivitas sumber daya manusia setempat, serta investasi pendidikan yang berkelanjutan.

Ditambahkan Softex Indonesia juga telah menyalurkan donasi dalam bentuk distribusi produk kesehatan, dan kebersihan, serta makanan pokok dan siap saji.

Upaya ini membuah hasil penghargaan “Top Corporate Social Responsibility Award of the Year 2020” untuk kategori kegiatan penangan Covid-19 dari Tras n Co Indonesia dan Infobrand.id media.

Sementara itu Development Director HHI, Lusman Yunarto, menjelaskan bahwa kebutuhan akses pendidikan di NTT masih sangat tinggi terutama pada masa pandemi ini. Rendahnya penguasaan teknologi dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan menghambat efektivitas pembelajaran peserta didik.

“Dengan adanya bangunan sekolah yang dilengkapi dengan ruang kelas dan diisi dengan sarana pendidikan yang memadai, serta fasilitas sanitasi dan program pendukung lainnya, seperti pelatihan guru, upaya ini sangat membantu peserta didik dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran,” jelas Lusman.