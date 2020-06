Ekspor Cengkeh dari Belawan Melesat di Tengah Covid-19

Belawan, Beritasatu.com - Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor cengkeh di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 281,7 ton dengan nilai Rp 25 miliar dengan 37 kali pengiriman. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya.

Kepala Bidang Karantina Tumbuhan, Nurdin Kamil mengatakan, cengkeh yang memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bumbu rempah serbaguna dengan aroma yang khas, diekspor ke enam benua.

"Cengkeh diekspor ke Kuwait, Belanda, Malaysia, Israel, Maroko, India, Kosta Rika, Finlandia, Siprus, Yordania, dan Peru," ujar Nurdin Kamil melalui siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Minggu (14/6/2020).

Berdasarkan data ekspor cengkeh pada tahun 2019, frekuensi ekspor cengkeh sebanyak 41 kali dengan nilai barang sebesar Rp 21.736.800.000.

Menurutnya, ekspor cengkeh melalui Pelabuhan Belawan sudah melalui tahap pemeriksaan oleh pejabat Karantina Pertanian Belawan. Cengkeh bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

"Tanaman cengkeh membutuhkan iklim yang panas dan air yang cukup. Suhu yang optimal tanaman ini dikehendaki adalah 22-30 derajat celsius, dengan kelembaban udara antara 60-80 persen," katanya.

Kepala Karantina Pertanian Belawan, Hasrul menyampaikan, ragam komoditas ekspor dari hasil tanaman perkebunan asal Sumatera Utara ini sangat banyak, salah satunya cengkeh ini.

"Kami terus mendorong tumbuhnya eksportir-eksportir muda dengan memfasilitasi kelancaran ekspornya. Percepatan ekspor dilakukan dengan pelayanan One Click One Go serta Pojok Ekspor Belawan," kata Hasrul.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil, mengapresiasi kinerja kinerja ekspor pertanian tetap bisa dipertahankan bahkan meningkat.

"Saatnya sektor pertanian bekerja dengan cara yang tidak biasa, tidak boleh berhenti dan terus berproduksi. kinerja ekspor bisa terus meningkat sesuai target Gratieks," sebutnya.