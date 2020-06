Pandemi Covid-19 Dorong Ketahanan Bisnis dan Rumah Tangga di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Pandemi virus corona (Covid-19) diyakini mampu mendorong ketahanan bisnis dan rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Gagas Indonesia Forum: #SaveTalk Eps.01, kerja sama Save The Children dan Dreya Communications, Selasa (16/6/2020).

Diskusi daring ini merupakan seri pertama dari Thought Leaders Webinar Series bertajuk “Mendorong ketahanan bisnis dan rumah tangga di Indonesia”. Thought Leaders Webinar Series merupakan seri diskusi konstruktif dimana para pemimpin bisnis, pejabat publik, profesional multisektor, tokoh, dan pimpinan multi industri di Indonesia membagikan pembelajaran kisah sukses, dan berkolaborasi untuk melahirkan soulsi maupun intervensi berdampak sosial yang praktis dan strategis terhadap situasi Covid-19.

Save the Children Indonesia selaku penyelenggara telah melakukan Rapid Need Assesment (RNA) kepada 15.000 responden dari berbagai daerah di Indonesia dengan penemuan 1 dari 3 keluarga kehilangan mata pencaharian, 1 dari 5 orang tua tidak dapat memberikan fasilitas belajar bagi anak-anak selama pandemi dan dapat berdampak pada kenaikan angka drop out, dan sebanyak 24 juta balita terancam mengalami malnutrisi akibat Covid-19.

“Dalam Gagas Indonesia, kami melihat seberapa besar skala masalah dalam membangun upaya kolaboratif di Indonesia untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan yang membantu masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan manusia kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, dan menerapkan kaedah kebijakan yang penuh kehati-hatian. Dengan demikian, kita tetap dapat mendukung bisnis dan melindungi keluarga di Indonesia, termasuk anak-anak,” ungkap Chief Business Development Save the Children Indonesia Rizal Algamar, Selasa (16/6/2020) selaku moderator.

Melihat masifnya dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, Save the Children percaya bahwa perbaikan kondisi pasca-Covid-19 hanya bisa dikerjakan secara kolaboratif. Seluruh sektor, baik pemerintah, korporasi, komunitas dan Non Profit harus mengembalikan DNA “gotong royong” Indonesia karena hanya gerakan masif, terkoordinasi dan terfokus pada dampak lah yang dapat merubah keadaan. Save the Children Indonesia meluncurkan “Protect A Generation” inisiatif yang fokus pada mitigasi risiko transmisi Covid-19, kelanjutan pendidikan untuk anak, perlindungan anak dan pemulihan penghidupan keluarga.

Gagas Indonesia: #SaveTalk yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia menghadirkan lima orang narasumber, yakni Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Dr. Adi Budiarso, FCPA, Banker and Commisioner PT Bank Jago Tbk Anika Faisal, CEO Sandi Mas Group Linda Tan, Communication, Public Affairs and Sustainability Director L’oreal Indonesia Melanie Masriel, dan Deputy Head of Global Communication APP Sinar Mas Lia Mariani.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Ilkim dan Multilateral (PKPPIM) Dr. Adi Budiarso, FCPA membagikan perspektif pemerintah dalam situasi yang ada. Covid-19 merupakan survival to the fittest. Covid-19 merupakan krisis terbesar yang terjadi di dunia karena tidak hanya merontokkan demand, namun merontokkan sisi supply production dan juga market dengan adanya lockdown yang menghentikan aktivitas dan dampaknya masyarakat tidak bisa bekerja.

Indonesia adalah 1 dari 3 yang prediksi pendapatan dari pajak negara masih positif, yakni sebesar 2% dan untuk skenario terburuk, pendapatan dari pajak berkurang sebesar 0,045%. Kuarter kedua agak mencemaskan karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkurang. Maka dari itu strategi dari pemerintah adalah memulai kapasitas dukungan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

“Saat ini literasi keuangan Indonesia masih sangat rendah. Padahal literasi keuangan yang dimulai dari keluarga perlu menjadi kunci untuk memulai kebiasaan go-digital sehingga pemerintah dapat memantau dan mungkin melakukan intervensi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dr. Adi Budiarso.

Kunci dari survival di Indonesia adalah keberanian untuk meningkatkan kapasitas pendanaan untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia dalam menghadapi situasi perubahan ke new normal. Adapun pengusaha yang terdampak diharapkan memiliki ketahanan dan semangat untuk bangkit kembali dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Selain itu masyarakat diimbau untuk memiliki aspirasi untuk transformasi dan membangun inovasi Indonesia.

Sementara itu Banker and Commisioner Bank Jago Anika Faisal menanggapi Covid-19 dengan positif dalam berkeluarga seperti mengetahui prioritas karena dengan berada di situasi Covid-19, kita diharuskan mengetahui ke mana uang yang dimiliki akan dibelanjakan untuk benda-benda yang penting saja. Anika juga menyebutkan situasi Covid tidak memberikan waktu kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Penggunaan digital menjadi penting untuk memberikan akses kepada kalangan bawah untuk mendapatkan pendanaan dari sektor keuangan.

“Selain itu saya merasa apa yang terjadi sekarang sesuai dengan kebiasaan generasi sekarang yang tidak dapat disamakan dengan paradigma lama dalam bekerja. Generasi sekarang adalah generasi instan dan dengan adanya Covid memaksa kita untuk segera embrace teknologi untuk melakukan segala kegiatan secara digital, maka itu akan sesuai dengan aspirasi, kehendak, dan keinginan untuk berkembang dari generasi yang lebih muda,” kata Anika.

Menurut Anika, digital sama dengan agility atau kecepatan untuk beradaptasi. Perusahaan harus mampu mencari peluang baru yang sesuai dengan situasi. Ketahanan merupakan hal yang menarik sebagai ibu rumah tangga, menurut Anika. Dalam konteks child care, penting untuk menciptakan komunikasi di rumah untuk mengeratkan hubungan keluarga. Tantangannya adalah menciptakan ruang bermain dan ruang gerak bagi anak-anak di rumah. Pembagian waktu antara bekerja dengan keluarga juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam rumah tangga.

Dalam kesempatan yang diberikan, CEO Sandi Mas Group Linda Tan mengungkapkan tujuan jangka pendek dari keadaan Covid-19 adalah untuk survival. Tapi untuk jangka menengah-panjang dari perusahaan, Linda memiliki sifat optimistis karena Indonesia sebagai negara berkembang akan terus membangun sehingga kebutuhan atas produk Sandi Mas Group akan meningkat.

“Dengan kata lain penurunan ini kami harapkan adalah penjualan yang tertunda,” ujarnya Linda. “Sebenarnya untuk industri bahan bangunan, kami beberapa tahun ini sudah memulai penjualan menggunakan e-commerce walau hasilnya kurang maksimum,” tambahnya.

Penjualan yang kurang optimal tersebut dikarenakan produk yang dijual oleh Sandi Mas Group adalah produk consumer goods yang menjadi big ticket item untuk pembeli yang bukan barang sehari-hari. Sehingga pada umumnya pembeli produk butuh untuk melihat fisik produk yang ditawarkan. Namun seiring dengan perubahan zaman, saat ini kami terpaksa untuk mengikuti perubahan ke arah digital. Dalam keadaan PSBB perusahaan dituntut untuk lebih fokus dan proaktif meng-approach konsumen dan mengedukasi konsumen untuk memaksimalkan penjualan tanpa tatap muka.

Covid-19 memang memengaruhi rantai pasokan komoditas yang dijalankan oleh Linda. Namun dampaknya tidak signifikan sebab kerja sama dengan beberapa negara luar seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Linda juga memiliki komitmen untuk tidak memberlakukan PHK terhadap karyawan-karyawan Sandi Mas Group, serta menjamin kemampuan finansial pegawai meski memberlakukan pengurangan biaya operasi.

Menghadapi situasi Covid-19 di rumah, Linda merasa diberikan kesempatan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Bila sebelum pandemi jarang menghabiskan banyak waktu di rumah, kini Linda diharuskan mencari cara kreatif untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak seperti saling potong rambut atau memasak di rumah.

Communication, Public Affairs and Sustainability Director L’oreal Indonesia Melanie Masriel mewakili PT L’oreal Indonesia mengatakan bahwa market consumer goods saat ini fluktuaktif, tergantung pada fokus produk yang dijual. Untuk mengatasinya L’oreal melakukan social listening pada saat pandemik. Terdapat kesempatan yang masih bisa dijelajahi di market, dalam hal ini kategorinya adalah self-care.

“Bisa dibilang saat ini konsumen memiliki waktu lebih untuk merawat diri sehingga produk dalam kategori self-care atau skin-care tetap bertahan. Perusahaan juga melihat channel mana yang masih dinamis seperti convenient store, atau supermarket yang masih buka sehingga menjadi fokus mass market kami.” jelas Melanie.

Di samping itu terdapat fenomena chat and shop, di mana pembelanjaan kini dapat dilakukan dengan melakukan chat dengan penjual yang juga diterapkan oleh L’oreal. Para beauty advisor dikerahkan untuk memberikan konsultasi kepada consumer sehingga produk dapat ter-deliver dengan tepat. Penggenjotan melalui e-commerce juga dilakukan secara signifikan untuk meng-offset keadaan penjualan sehingga aktivitas digital menjadi salah satu fokus L’oreal saat ini.

Trik yang dilakukan Melanie dalam menghadapi pekerjaan yang justru semakin banyak selama masa pandemi adalah rotasi atau menguarkan support system yang ada di rumah. Dimana pembagian kerja dilakukan antara anggota keluarga sehingga terjadi pembagian waktu dan peran yang dilakukan bersama-sama.

“Saya setuju bahwa kita harus tetap fokus beradaptasi,” tutur Deputy Head of Global Communication APP Sinar Mas Lia Mariani. “Namun dalam melakukan usaha, kami terus melakukan inovasi dan mengembangkan lini produk hygiene seperti tisu dan masker. Ini tentunya didukung oleh manajemen yang mempercepat proses digitalisasi,” ungkapnya.

Banyak cara lain untuk menawarkan produk yang sebelumnya ditawarkan secara tatap muka. Saat ini APP Sinar Mas memanfaatkan website yang dimiliki untuk memberikan akses informasi data terhadap barang yang dibutuhkan. Sinar Mas juga tetap fokus dalam program pemberdayaan masyarakat dengan penyesuaian menurut protokol yang berlaku di sekitar wilayah konversi APP Sinar Mas.

Menciptakan suasana yang mendukung kegiatan di rumah dan melihat sisi positif dari Covid-19 menjadi tantangan agar lebih kreatif untuk memberikan stimulus bagi anak di rumah agar mereka dapat mendapatkan pelajaran dan aktivitas di rumah.