Kemdikbud Hadirkan Film Dokumenter Netflix dalam Program Belajar dari Rumah

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki kalender akademik libur sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan kemitraan dengan penyedia layanan hiburan streaming, Netflix. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Netflix akan menjadi bagian dari dari program Belajar dari Rumah. Untuk pertama kalinya di dunia, film-film dokumenter Netflix akan ditayangkan melalui saluran televisi.

Film dokumenter Netflix ini akan ditayangkan setiap Sabtu pukul 21.30 WIB dan tayang ulang setiap Minggu dan Rabu pada pukul 09.00 WIB, mulai 20 Juni 2020. Tayangan-tayangan ini akan disiarkan secara terestrial melalui TVRI.

“Kemdikbud mengapresiasi dukungan Netflix yang untuk pertama kalinya di dunia bekerja sama dengan pemerintah untuk menayangkan dokumenter terbaiknya melalui siaran televisi. Kami berharap upaya ini disambut baik dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk terus memperluas wawasan dengan cara yang lebih menyenangkan dan menghibur,” ujar Nadiem dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Rabu (17/6/2020).

Nadiem menuturkan, program Belajar dari Rumah yang diluncurkan pada 12 April 2020 merupakan alternatif belajar di tengah pandemi Covid-19. Upaya tersebut dilakukan Kemdikbud untuk memastikan agar dalam masa yang sulit ini, masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia.

“Program Belajar dari Rumah di TVRI ditujukan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, baik karena kendala ekonomi maupun geografis,” ujar Nadiem.

Ia menambahkan, pada masa libur sekolah, Kemdikbud tetap berkomitmen untuk menyediakan tayangan berkualitas tinggi yang mendidik dan menghibur. Upaya tersebut mendapat sambutan baik oleh Netflix yang berkontribusi menyediakan konten kelas dunia untuk kerja sama ini tanpa biaya.

Nadiem mengatakan, selain dengan kerja sama dengan Netflix, Kemdikbud tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra kelas dunia lainnya dalam menghadirkan materi pendidikan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Konten Original Bahasa Lokal Netflix, Bela Bajaria mengatakan, Netflix menawarkan berbagai jenis pilihan tayangan, termasuk film-film pemenang penghargaan, serial televisi untuk anak-anak dan keluarga, serta tayangan dokumenter. Melalui kerja sama dengan Kemdikbud ini, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengakses dan menikmati tayangan dokumenter Netflix Original.

Ada pun dokumenter pembelajaran Netflix Original yang dapat disaksikan pada program Belajar dari Rumah antara lain Our Planet, Street Food: Asia, Tidying Up with Marie Kondo, Spelling the Dream, Chasing Coral, dan Night on Earth. Dokumenter-dokumenter tersebut akan ditayangkan dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

“Kami berharap masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan usia dapat ikut belajar dan terinspirasi oleh alam yang sangat menakjubkan ketika menyaksikan dokumenter Our Planet dan Night on Earth, atau oleh cerita tentang kegigihan dan penjelajahan seperti dalam dokumenter Spelling the Dream dan Street Food: Asia,” ujarnya.

Program Belajar dari Rumah melalui televisi berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, penumbuhan karakter, dan perluasan wawasan kebudayaan. Kemdikbud terbuka terhadap konten positif, baik dari Indonesia maupun mancanegara sebagai bentuk gotong royong pembelajaran di masa darurat.