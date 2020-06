Sistem Manajemen ASN Akan Dirumuskan Ulang

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, bersepakat untuk merumuskan ulang sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Perumusan tersebut, nantinya disesuaikan dengan tatanan kenormalan baru atau new normal.

Tjahjo Kumolo menyatakan, mengubah formasi kebutuhan kompetensi ASN menjadi suatu hal yang harus dilakukan.

"Catatan BKN bahwa kelompok produktif dalam masa work from home (WFH) atau bekerja dari rumah menjadi berlebihan atau overload, sehingga harus mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kelompok yang tidak produktif," kata Tjahjo, Jumat (19/6/2020).

Menurut Tjahjo, ASN kekurangan tenaga SDM yang dibutuhkan. "Jadi, kita kelebihan banyak tenaga yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekrutmen ke depan," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, strategi untuk mengurangi ASN yang tidak produktif secara bermartabat sangat diperlukan. Mantan menteri dalam negeri (Mendagri) tersebut menambahkan, jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan.