Ini Cara Atlet Jalani Latihan Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah berdampak pada dunia olahraga Tanah Air. Berbagai kompetisi olahraga diundur dan para atlet terkendala latihannya karena harus menghindari kontak fisik.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan hampir semua cabang olahraga (cabor) berhenti latihan. Meski demikian, cabor bulu tangkis, angkat besi dan menembak masih diperbolehkan berlatih di pemusatan latihan nasional (pelatnas).

"Memang ini cabor yang sudah dapat tiket ke Olimpiade. Jadi, mereka minta izin kepada kami untuk tetap [berlatih di] pelatnas, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Saya beri contoh, atlet bulu tangkis sudah tiga bulan terkurung di pelatnas," ungkap Menpora Zainudin ketika mengikuti webinar bersama IDN Times di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

"Jadi, yang ada di pelatnas tidak bisa keluar dan yang ada di luar tidak bisa ke dalam. Bahkan mendapat kiriman dari keluarga baru boleh dibuka setelah tiga hari. Jadi, memang protokolnya ketat, " tambah Menpora.

Bagi cabor lainnya seperti sepak bola melakukan latihan mandiri yang dipandu secara virtual oleh pelatihnya.

Zainudin menjelaskan, apabila mereka berhenti selama satu bulan, para atlet membutuhkan paling cepat 6-7 bulan untuk recovery atau pemulihan. Untuk itu, latihan tetap digelar secara virtual.

"Sekarang di era normal baru (new normal), kami sudah mengeluarkan protokol untuk kepemudaan dan keolahragaan. Untuk olahraga, kita bagi tiga kategori yaitu kategori latihan, kategori jenis pertandingan dan kategori olahraga masyarakat. Itu pun masih kami bagi fase per fase," kata Zainudin.

Di fase pertama, pelatnas diperbolehkan menggelar latihan tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, atlet harus sudah memakai pakaian latihan dari rumah. Setibanya di lokasi, mereka harus mengikuti rapid test atau bahkan lebih baik tes swab PCR.

"Tidak kita perbolehkan try out atau try in. Fase kedua sama namun ada penambahan, latihan tidak boleh bergerombol. Fase ketiga, baru kita pilih-pilih, mana yang boleh ada turnamen atau kejuaraan namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," tutupnya.