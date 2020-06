Warta Ekonomi Beri Persembahan untuk Milenial dan Pahlawan Saat Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Warta Ekonomi menggelar dua event Indonesia Millenial's Top Brand Award 2020 “Deal With Accelaration Millenial" Lifestyle in The New Normal Era dan CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era.

Melalui penghargaan Indonesia Millenial's Top Brand Award 2020, Warta Ekonomi ingin memberikan apresiasi yang besar terhadap perusahaan-perusahaan yang melalui inovasi brand dan bisnisnya mampu menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di masyarakat.

“Sebagaimana kita tahu, Indonesia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi terus berkembang pesat dan bahkan secara perlahan telah menjadi gaya hidup (lifestyle) yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Utamanya terjadi di kalangan generasi muda, khususnya bagi kelompok rentang usia milenial,” kata CEO and Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan.

“Sebagai ‘angkatan termuda’ dalam dunia kerja dan aktivitas di masyarakat, generasi milenial ini memiliki karakteristik sikap, perilaku, dan juga gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang menarik, dengan segala karakteristiknya yang otentik, generasi milenial kini menjadi target pasar baru bagi dunia usaha saat ini,” tambah Ihsan.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan terjadinya pandemi Covid-19 secara global terutama di Indonesia, saat seluruh warga negara secara tegas dipaksa untuk saling menjaga jarak fisik. Tak hanya itu, interaksi satu sama lain dan gaya hidup pun kini dilakukan secara online dan real time.

Hal ini menjadi satu tren baru yang sebenarnya bahkan sebelum terjadinya pandemi sudah menjadi kebiasaan keseharian bagi generasi milenial, yang kini merebak menjadi kebiasaan masyarakat secara lebih luas.

Hal ini kemudian mendorong gelombang disrupsi yang begitu cepat dan terbentuknya suatu tatanan baru serta menjadi new normal era yang berlaku di tengah masyarakat akhir-akhir ini.

“Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan yang mendasari Warta Ekonomi menggelar Indonesia Millennial’s Top Brand Award 2020, yang merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada perusahaan–perusahaan di Indonesia yang telah terbukti mampu menjadikan produknya menjadi pilihan dan Top of Mind para generasi milenial,” papar Ihsan menambahkan.

Selain itu juga peran perusahaan dalam memperkuat merek suatu produk hingga menjadi pilihan masyarakat, terutama generasi milenial yang kini menguasai populasi di dunia.

Pahlawan

Sementara itu, di tengah tekanan dan situasi serba tak mengenakkan yang ada di masyarakat seiring pandemi Covid-19, semua sangat terbantu oleh gerak nyata para pihak yang dengan taktis dan tanpa komando berinisiatif memberikan sumbangsih guna meringankan kondisi yang sedang terjadi.

Pihak-pihak yang datang dari berbagai kalangan ini, mulai dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan sebagainya, seolah membawa “cahaya harapan” di tengah kondisi kelam di mana hingga saat ini belum ada proyeksi kapan masa pandemi ini akan segera berakhir.

Dalam senyap dan tanpa banyak terekspose media, para pihak ringan tangan ini dengan sigap turun langsung ke lapangan, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh masyarakat, dan segera mengusahakan bantuannya.

Tanpa mereka, harus diakui bahwa perjuangan masyarakat dan pemerintah Indonesia bakal semakin berat dalam menghadapi pandemi viurs Covid-19 ini.

“Fakta inilah yang kemudian mendasari Warta Ekonomi untuk menggelar CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era yang merupakan satu bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang secara sukarela dan partisipatif bergerak cepat demi memberikan sumbangsih nyata di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertekan,” ungkap Muhamad Ihsan menambahkan.