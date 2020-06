Menpan RB Ingatkan Pemda Percepat Penyederhanaan Birokrasi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyederhanaan birokrasi. Tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) akan ditunda apabila penyederhanaan masih belum dilakukan oleh pemda.

“Pemda yang belum selesai, tunjangan kinerja bagi teman-teman ASN akan diusulkan ditunda,” kata Tjahjo saat seminar daring bertajuk “Birokrasi di Era Disrupsi dan Tatanan Normal Baru: Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT”, Senin (22/6/2020).

Menurut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi sangat penting dalam rangka mempercepat perizinan dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi bakal semakin cepat, karena mudahnya investasi baik di pusat dan daerah. “Konteks penyederhanaan birokrasi adalah merampingkan struktur organisasi, jabatan, membangun pola pikir lebih fungsional,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan pandemi Covid-19 menunjukkan suatu pengamalan bagi birorkasi. “Mana pegawai yang benar-benar diperlukan mana yang tidak, mana jabatan yang diperlukan dan tidak. Ke depan penerimaan PNS (pegawai negeri sipil) sudah kita arahkan untuk tidak menerima pegawai administrasi. Ada 1,6 juta lebih pegawai adminstrasi sekarang, ini mulai kita kurangi,” ucap Tjahjo.

Tjahjo berharap pegawai di masa mendatang memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan IT. “Bagi pegawai yang memang tidak mampu menguasai IT, kan tidak mungkin kita berhentikan spontan. Sebagian besar instansi pemerintah sekarang sudah ada aplikasi. Kelemahan kita masalah data. Masing-masing kementerian/lembaga punya berbagai macam data dan IT. Ini perlu diselaraskan,” ucap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan, tidak terkecuali birokrasi. Menurut Tjahjo, seluruh kementerian/lembaga hingga pemda sepatutnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Jaga jarak, perhatikan kebersihan tangan, memakai masker, kursi dan meja juga ada jarak,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, “Walau krisis melanda, pemerintahan harus tetap berjalan untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan panjang. Saya mengingatkan kita semua, tetap menjalankan beberapa skala prioritas, penggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana digariskan Presiden.”