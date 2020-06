Juara Inovasi New Normal, Jambi Terima Insentif Rp 4 Miliar

Jambi, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memperoleh dana insentif Rp 4 miliar dari Pemerintah Pusat menyusul keberhasilan provinsi itu meraih Juara I dan III lomba inovasi daerah melaksanakan tatanan kehidupan normal baru (new normal) Covid-19. Provinsi Jambi meraih Juara I pada lomba tersebut dalam kategori hotel dengan hadiah Rp 3 miliar dan Juara III kategori restoran dengan hadiah Rp 1 miliar.

Hal tersebut dikatakan Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemprov Jambi, Sudirman di Jambi, Selasa (23/6/2020) terkait torehan prestasi Jambi dalam pelaksanaan new normal Covid-19. Penghargaan lomba tersebut diterima Gubernur Jambi, Fachrori Umar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada penyerahan penghargaan hasil lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 se-Indonesia di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (22/6/2020).

Menurut Sudirman, keberhasilan Jambi meraih peringkat I dan III lomba inovasi daerah new normal di bidang hotel dan restoran tersebut merupakan upaya dan kerja keras semua pihak. Keberhasilan meraih penghargaan lomba new normal tersebut juga menunjukkan kesiapan Pemprov Jambi menghadapi tatanan hidup baru yang aman dari Covid-19.

“Provinsi Jambi mengikuti tujuh sektor inovasi daerah dalam lomba tatanan baru yang aman Covid-19 tingkat nasional. Jambi berhasil meraih dua penghargaan, Juara I di bidang hotel dan Juara III bidang restoran,” katanya.

Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat dinas (OPD) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi yang telah bekerja keras menghasilkan tujuh video tatanan kehidupan normal yang dilombakan.

“Ketujuh video mengenai inovasi new normal tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan new normal. Inovasi new normal ini penting untuk memberikan panduan bagi masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Sri Purnama Syam mengatakan, faktor utama yang membuat Provinsi Jambi berhasil meraih penghargaan inovasi ne normal tingkat nasional tersebut antara lain, konsep yang sangat baik dengan memperlihatkan kesiapan Pemprov Jambi new normal Covid-19.

“Konsep yang kami perlihatkan adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam tatanan baru yang aman dari Covid-19. Kami juga membuat narasi video, karena lomba ini melibatkan tim kreatif. Jadi pembuatan video new normal di hotal di Jambi tidak semata merekam orang datang ke hotel. Kami memperlihatkan tamu hotel pasti menginap dan tujuannya menginap di hotel,” katanya.