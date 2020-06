Berbagi dengan Sesama Lewat Lentera Bagi Bangsa

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk membantu pemerataan pendidikan di seluruh Tanah Air, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) membuka Sekolah Lentera Harapan (SLH) di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang berlokasi di pelosok nusantara.

Walaupun uang sekolah sudah ditentukan dalam jumlah yang cukup optimal, masih ada siswa yang kesulitan membayar uang sekolah. Para guru yang mengajar pun berinisiatif mengumpulkan donasi untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Namun lama-kelamaan jumlah siswa yang membutuhkan bantuan kian banyak. Masalah pun lalu diambil alih oleh pihak yayasan.

Dalam perbincangan dengan Suara Pembaruan beberapa waktu lalu, Social Outreach Director Lentera Bagi Bangsa, Nursari Dewi Lugito, bercerita bahwa yayasan SLH awalnya menggalang dana untuk para siswa kurang mampu itu lewat program Orang Tua Asuh (OTA) yang dimulai pada 2005.

Pada 2017, program ini berganti nama menjadi Lentera Bagi Bangsa (LBB) dan berada di bawah naungan Yayasan Lentera Membangun Bangsa dengan tim SLH pusat sebagai pengelolanya.

"Penerima beasiswanya adalah siswa-siswi SLH di seluruh Indonesia. Sekolah kami berada di 26 lokasi di 9 provinsi. Terdapat sebanyak 71 unit TK, SD, SMP, SMA, dengan total siswa 10.666 orang,” tutur Nursari.

Untuk tahun akademik 2019-2020, siswa yang mengajukan beasiswa ada 2.665 orang. Dari jumlah permohonan itu, yang sudah mendapatkan beasiswa sebanyak 834 orang.

"Total jumlah siswa penerima beasiswa sejak 2017-2020 adalah 2.542 orang," tutur Nursari.

Para siswa pemohon beasiswa ini biasanya dipilih oleh masing-masing tim di sekolah yakni kepala sekolah maupun para guru yang mengetahui kondisi para siswa setiap harinya. Mereka akan diminta untuk mengisi formulir, beserta surat keterangan kurang mampu, keterangan penghasilan, iurang listrik, dan sebagainya.

"Program ini kami mulai setiap awal tahun ajaran saat mereka masuk," lanjutnya.

Donatur

Untuk sumber dana beasiswa, Nursari menjelaskan, LBB mengandalkan donasi dari para donatur, baik itu perusahaan, lembaga, maupun perorangan. Untuk itu, LBB pun kerap menggelar berbagai acara untuk mempromosikan program beasiswa ini.

Misalnya, wawancara alumni SLH penerima beasiswa bersama Prita Laura di SLH Curug, garage sale di Universitas Pelita Harapan, dan partisipasi booth LBB di beberapa event.

“Pemberian beasiswa yang termudah caranya melalui website kami, yaitu www.lenterabagibangsa.org. Nanti tiap calon donatur bisa memilih sendiri sesuai preferensi, siswa mana yang ingin diberikan donasi. Untuk mendapatkan informasi siswa yang diberikan donasi, tiap donatur akan diberikan akun. Saat login lewat akun itu, mereka bisa melihat sertifikat beasiswa, foto siswa, rapor semester genap dan student’s note berisi gambar atau ucapan terima kasih siswa kepada donatur,” papar Nursari.

Donasi yang dibutuhkan adalah Rp 300.000 per bulan per siswa. Sedangkan untuk siswa yang berlokasi di pedalaman Papua, jumlah donasi yang dibutuhkan sebesar Rp 500.000 per bulan per siswa.

"Kami minta para donatur untuk berkomitmen memberi donasi setahun penuh. Dapat ditransfer setiap bulan atau langsung setahun, didebet melalui kartu kredit,” tambahnya.

Menurut Nursari, hingga saat ini, program beasiswa yang digelar LBB ini masih memerlukan dukungan dari lebih banyak donatur. Dengan demikian, akan semakin banyak siswa kurang mampu yang dapat terbantu dan pendidikan di Indonesia pun kian merata.