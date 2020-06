Biaya Pasien Covid-19 di Banten Paling Tinggi Rp 25 Juta Per Hari

Serang, Beritasatu.com - Biaya yang ditanggung pemerintah dalam menangani pasien Covid-19 di Provinsi Banten jumlahnya sangat tinggi.

Untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan saja, dirawat di ruang isolasi biasa, biaya perawatannya mencapai Rp 10 juta per orang, per hari. Sementara, untuk pasien Covid-19 dengan gejala serius harus dilakukan tindakan di ruang ICU, total biaya tindakan mencapai Rp25 juta per orang, per hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Penanganan Covid-19 Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti.

Ia menyampaikan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 di Banten yakni RSUD Banten hingga saat ini sebanyak 70 orang dengan total bed (tempat tidur) sebanyak 200 unit.

“Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Banten paling cepat selama 14 hari sampai 30 hari. Tergantung kondisi klinis dan penyakit bawaan pasien,” ujarnya, Kamis (25/6/2020).

Ati mengatakan, seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 di Provinsi Banten gratis atau dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk biaya penanganan jenazah Covid-19 yang harus ditangani secara khusus dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Biaya penanganan jenazah sekitar R p3-4 juta. Biaya tersebut mencakupi peti jenazah dengan standar protokol kesehatan hingga pemakaman,” ujarnya.

Anggaran Rapid Test

Lebih jauh, Ati yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten ini mengatakan, untuk rapid test, Pemprov Banten telah menganggarkan biaya sebesar Rp 25.993.268.000 dari total anggaran refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 266.954.468.000.

“Dari total alat rapid test sebanyak 154.000 unit, sekarang sisanya sebanyak 35.000 unit. Dari sisa alat rapid test yang ada, sebanyak 20.000 unit akan digunakan di pesantren. Sisanya sebanyak 15.000 unit akan digunakan untuk rapid test massal di Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” ujar Ati.

Ati mengungkapkan, untuk rapid test secara mandiri di RS swasta di Banten, biayanya bisa mencapai Rp 350.000-Rp500.000 sekali tes. Namun, kalau mengikuti rapid test yang dilaksanakan pemerintah, tidak dipungut biaya alias gratis.

Menurut Ati, secara diagnostik, rapid test memang bukan alat untuk mendiagnosa seseorang terpapar virus Covid-19. Selain itu tingkat keakuratan masih di bawah 50 persen.

“Untuk diagnosa pasti harus melakukan tes swab,” ujarnya.

Ati mengatakan, kendati tingkat keakuratan hasil rapid test di bawah 50 persen, namun tetap digunakan untuk mempercepat pemutusan rantai penularan Covid-19.

Rapid test diperlukan untuk penjaringan/screening massal sebagai langkah awal untuk menentukan siapa saja yang menjadi prioritas orang yang harus dilakukan swab. Hal itu mengingat pemeriksaan swab dilakukan oleh tenaga khusus yang terbatas, belum lagi waktu pemeriksaan dengan hasil yang cukup lama atau memakan waktu.

“Ketersediaan Laboratorium rujukan Covid-19 juga hanya sedikit. Reagen dan bahan habis pakai lainnya yang dibutuhkan harganya juga cukup mahal, meskipun pembeliannya harus inden. Sehingga rapid test masih terus digunakan dan efektif di masa pandemi seperti ini,” jelasnya.