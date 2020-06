Suasana di Laut China Selatan Dinilai Perlu Jadi Perhatian Bersama

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menegaskan suasana di Laut China Selatan perlu menjadi perhatian bersama. Dunia sekarang mengarahkan pandangan ke tengah regional, khususnya Laut China Selatan.

"China meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan. Sementara negara lainnya justru sibuk dengan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di negara masing-masing," kata Aan dalam diskusi daring yang digelar DPP GMNI bertajuk "Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik: Menakar Dinamika Laut China Selatan", Jumat (26/6/2020).

Menurut Aan, Indonesia bukan negara claimant state. Akan tetapi situasi yang terjadi di Laut China Selatan berdampak terhadap Indonesia. Pasalnya Indonesia berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

"Mau tidak mau atau suka tidak suka, Indonesia berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, sehingga yang terjadi di sana berdampak secara langsung dan tidak langsung dengan hak Indonesia atas kedaulatannya," ujar Aan.

Aan menuturkan Amerika Serikat (AS) dan China sedang menegaskan hegemoni kekuatannya di Laut China Selatan. Kedua negara itu, lanjut Aan, menggelar kekuatan militer masing-masing. AS menggunakan Armada ke-7, sedangkan China tetap dengan taktik mengedepankan Milisi Maritim China (CMM). Para nelayan China (Tiongkok) yang sudah dididik turut diberi insentif oleh pemerintahnya.

"China taktiknya bukan militernya yang di depan, tapi nelayan, lalu di belakangnya coast guard, dan Angkatan Laut. Pada April dan Juni 2020, terjadi dua insiden, tabrakan dan tenggelamnya kapal ikan Vietnam," ucap Aan.

Aan mengatakan AS tetap menyebut Laut China Selatan itu laut internasional. Kapal perang Australia, menurut Aan, sudah bergabung dengan kapal perang AS. "Bicara tensi dan pihak dominan dan berfriksi, tampaknya kedua pihak (AS dan Tiongkok) akan melakukan segala hal terbaik untuk capai sasaran straetgis mereka," kata Aan.

Aan pun mengutip pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang memberi penegasan bahwa Tiongkok akan melakukan berbagai hal untuk menjaga kedaulatan, hak dan kepentingannya di Laut China Selatan. Aan menyebut hal itu langsung dibalas oleh Komandan USS AS yang antara menyatakan AS terus mendorong kebebasan bernavigasi.

Ketua Umum GMNI, Arjuna Putra Aldino, dalam pengantar diskusi mengatakan, Soekarno pernah meramal Asia Pasifik menjadi poros pertarungan politik global. Menurut Arjuna, pernyataan Soekarno kini terbukti dengan melihat dinamika di Laut China Selatan.

"Bung Karno pernah meramalkan Asia Pasifik akan menjadi poros ekonomi atau pertarungan geopolitik global. Saat ini mungkin itu telah terealisasi. Konstelasi di Laut China Selatan sudah mulai memanas. Di sini pentingnya menentukan posisi Indonesia. Tentu dengan politik bebas aktif. Indonesia memaknai kepentingan nasional di tengah kepentingan global," kata Arjuna.

Diskusi turut menghadirkan sejumlah narasumber yakni Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI A Octavian, akademisi Universitas Indonesia (UI) Makmur Keliat, pengamat politik Abdul Azis. Diskusi dimoderatori Ketua DPP GMNI Rizky Ananda Pablo.