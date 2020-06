Pelabuhan Merak dan Bakauheni Mulai Ramai kembali

Jakarta, Beritasatu.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan sejak penerapan new normal angkutan penyeberangan pada awal Juni 2020, penumpang kapal feri, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni, mengalami kenaikan signifikan.

Data menyebutkan di lintasan Merak-Bakauheni, untuk penumpang pejalan kaki naik sebanyak 875%, yakni dari 130 orang pada 11 Juni 2020 menjadi 1.137 orang pada 26 Juni 2020 atau rata-rata jumlah penumpang sebanyak 807 orang per hari; sepeda motor (golongan II) terjadi kenaikan sebesar 411% dari 202 unit menjadi 831 unit atau rata-rata 525 motor per hari; dan untuk kendaraan kecil (golongan IV A) terjadi kenaikan sebesar 298% dari 628 unit menjadi 1.870 unit atau rata-rata 1.255 mobil per hari.

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyeberan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyeberan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 8 Juni 2020, ASDP kembali membuka layanan penjualan tiket untuk penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang mulai 11 Juni 2020. Kini, pengguna jasa hanya bisa membeli tiket secara online melalui ferizy.com yang telah diterapkan ASDP sejak 1 Mei 2020.

"Sejak layanan tiket online dibuka kembali, terjadi kenaikan signifikan di lintasan Merak-Bakauheni. Tren masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan dari Jakarta ke wilayah Sumatera menggunakan pesawat, kini lebih banyak yang menyeberang dengan mobil pribadi pada saat akhir pekan," tutur Ira dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Menurut Ira, di era new normal, penjualan tiket secara online via Ferizy menjadi keniscayaan di mana masyarakat semakin mandiri, mudah, aman dan nyaman, dan pastinya tidak mahal. Tren pembelian tiket via online ini terus meningkat seiring gaya hidup new normal masyarakat yang cenderung bertransaksi elektronik dalam kegiatan konsumsi.

"Dengan sistem online ticketing ferizy.com, pengguna jasa tidak perlu mengantre untuk membeli tiket di pelabuhan dan turut mendukung protokol kesehatan new normal, yakni physical distancing karena tidak ada lagi kontak fisik dengan petugas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kini penumpang dapat membeli tiket di mana saja, mulai H-60 melalui www.ferizy.com atau aplikasi Ferizy yang dapat diunduh di Google Playstore," ujar Ira.

Ira melanjutkan, pengguna jasa dapat membeli tiket secara mandiri dengan metode pembayaran yang mudah, cepat, dan tidak mahal. Jika melakukan pembelian sendiri, pengguna jasa dapat melalukan pembayaran dengan metode transfer yang hanya dikenakan biaya administrasi bank yang berkisar Rp 2.500- Rp 3.000. Transaksi pembayaran juga dapat dilakukan mulai dari transfer virtual account (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Permata atau melalui modern channel dengan kode Finpay di mana dapat dibayar melalui ATM atau mobile/internet banking melalui menu pembayaran telepon (Telkom). Dan pembayaran bisa juga melalui gerai PT Pos Indonesia, Alfamart, Pegadaian, dan Yomart Group dengan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 2.500 serta melalui Link Aja dengan dikenakan biaya admin sebesar Rp 2.500.

Ira menyebutkan, saat ini PT ASDP Indonesia Ferry telah bekerja sama dengan Alfamart sebagai mitra resmi penjualan tiket ASDP sehingga pengguna jasa dapat membeli tiket ferry lintasan Merak-Bakauheni di seluruh gerai Alfamart dengan biaya administrasi mulai dari Rp 1.000 sampai dengan Rp 5.000 per transaksi disesuaikan dengan jumlah nominal per transaksi.

"Kami akan terus mengembangkan kerjasama dengan mitra penjualan maupun mitra pembayaran lainnya untuk memberikan opsi kemudahan bagi pengguna jasa layanan penyeberangan ASDP," sebut Ira.