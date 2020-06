Ini Cara Deni TX Majukan Skateboard Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Deni TX bukanlah nama yang asing di dunia skateboarding Indonesia. Tak hanya di kejuaraan nasional, atlet ini juga mencetak sejumlah prestasi di ajang internasional. Kini, atlet bernama lengkap Deni Lizam Teuku Sandang ini lebih memilih untuk memajukan skateboard Indonesia yakni dengan mengajarkan keahliannya kepada anak muda.

Di tahun 2008, Deni berhasil menjuarai tiga kategori sekaligus dalam satu turnamen, yaitu Best Run, Best Trick dan Game of Skate, di kejuaraan skateboard se-Asia Pasifik di Barcelona, Spanyol.

"Prestasi yang nyata adalah ketika seseorang mampu mengekspresikan bakat dan kemampuannya untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi lingkungannya. Yuk, sebarkan virus kebaikan lewat bakat dengan cara yang bermanfaat," demikian pernyataan Deni TX pada rubrik Kamis Optimis di Instagram Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).

Tak hanya itu, Deni TX juga dibesarkan dari Deputi Pembudayaan Olahraga Kempora. Pria yang telah bermain skateboard dari tahun 1999 ini merupakan salah satu Wakil Ketua Komunitas Indonesia Skateboard (KIS).

Walaupun sempat cedera parah, Deni tetap bersemangat menggeluti dunia skateboarding. Saat ini, Deni lebih fokus melakukan kegiatan sosial untuk mengajak anak muda Indonesia untuk bermain skateboard.

Bahkan, Deni membuat papan Skateboard CDD yang juga sudah banyak dibagikan ke anak-anak muda yang menyukai dunia papan seluncur.

"Saya sehari-hari bekerja dengan skateboard. Salah satunya adalah mengajar anak-anak muda. Bagi saya, berbagi ilmu dengan anak-anak itu sudah sesuatu yang sangat membanggakan. Saya ingin ke depan lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang menyukai olahraga ekstrem seperti skateboard, ungkap Deni.

Deni pun juga menyambut baik rencana Kempora yang menggelar Extreme Sport Video Challenge. Menurutnya, ajang ini dapat terus mengajak anak muda khususnya penggiat olahraga ekstrem untuk terus bergerak di tengah pandemi Covid-19.

"Saya kira acara itu sangat tepat. Selain mengajak anak muda yang ada di rumah untuk terus bergerak, ini juga bisa menjadi wadah bagi pecinta olahraga ekstrem menyalurkan ekspresinya," tambahnya.