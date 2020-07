Mahasiswa FKUI Juarai Kompetisi Internasional MIT Covid-19 Challenge

Depok, Beritasatu.com - Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkatan 2016, Adriana Viola Miranda yang tergabung dalam tim bernama AmigoO, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT Covid-19 Challenge: Latin America vs Covid-19. Adriana juara pada kategori "Track B. New Ways to Deliver Care in a Covid-19 World”.

Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis.

Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 – 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring.

Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam Tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran.

Terkait solusi telemedicine yang ditawarkan oleh tim, Adriana menjelaskan bahwa dengan menggunakan machine learning, Amigo berharap sistem ini mampu menjadi teman bagi para pasien dengan mengirimkan pesan-pesan untuk memantau gejala, konsumsi obat, serta membantu penjadwalan konsultasi ke rumah sakit.

"Ke depannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat mentriase kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini, tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Harapan saya solusi yang dibawakan Amigo ke depannya dapat diimplementasikan juga di Indonesia," kata Adriana di Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2020).

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di trek B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama Covid-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien.

Adriana menuturkan, kompetisi ini memberikan pengalaman menakjubkan sekaligus menantang.

"Untuk bisa ikut di dalam kompetisi, saya harus terlebih dahulu mengikuti seleksi berdasarkan keterampilan dan motivasi bersama 5.000 pendaftar lainnya yang berasal dari 90 negara," tutur Adriana.

Pengalaman Adriana di kegiatan hackathon menyadarkannya bahwa orang-orang di seluruh dunia, dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda, memiliki keinginan yang besar untuk membantu masyarakat luas dalam menangani pandemi ini.

"Oleh karena itu, selama ada kemauan dan keterbukaan dalam berkolaborasi, setiap orang dapat berkontribusi dalam melawan Covid-19 meski dengan kapasitas dan kemampuan yang terbatas. Jika ada kemauan, pasti ada jalan," pungkas Adriana.

Dekan FKUI Ari Fahrial Syam menyambut gembira prestasi yang diraih oleh Adriana ini. "Kami merasa bangga atas kepedulian mahasiswa untuk mencari solusi mengatasi masalah Covid-19. Apalagi yang melaksanakan kompetisi ini adalah Massachussetts Institute of Technology (MIT), suatu lembaga pendidikan ternama di USA yang peduli dalam mengatasi Covid-19, bukan saja di USA tapi juga di seluruh dunia," kata Ari Fahrial.

Kompetisi MIT Covid-19 Challenge menggunakan sistem hackathon, yakni kolaborasi dalam pengembangan ide dan prototipe startup kesehatan berbasis teknologi dalam 48 jam. Setiap tim akan berkompetisi di treknya masing-masing, mulai dari trek A hingga trek J.

Pada hackathon ini, setiap peserta diminta untuk membentuk tim multidisipliner dengan peserta lain dari berbagai negara. Selama proses hackathon, setiap tim dibimbing oleh berbagai mentor yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan, teknologi dan bisnis.

Pemenang dipilih berdasarkan proses pitching atau presentasi, dengan kriteria penilaian berupa impact pada masyarakat, innovation, implementation dan efektivitas presentasi. MIT Covid-19 Challenge adalah kompetisi daring beregu yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat ikut andil dalam menangani pandemi Covid-19 dan konsekuensinya di bidang sosial ekonomi.

Kegiatan ini didukung oleh lebih dari 70 mitra, termasuk UNESCO dan European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health, sebuah badan resmi Uni Eropa.