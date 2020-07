Kempupera Percepat Penyelesaian Proyek SPAM Umbulan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mempercepat penyelesaian pembangunan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulun di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, SPAM Umbulan diproyeksikan dapat memasok kebutuhan air di 5 kabupaten.

"SPAM Umbulan akan mampu menambah pasokan air bersih perpipaan di 5 kota atau kabupaten seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono, dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Basuki, Kempupera memberikan dukungan dari sisi pembiayaan dan pembangunan pipa dari titik off take sampai jaringan pipa distribusi utama, pembiayaan dan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air dari Kali Rejoso yang kapasitas 300 liter per detik, penempatan pipa dan pengurangan biaya sewa lahan di jalan tol yang dilalui.

Basuki berharap, SPAM Umbulan bisa segera direalisasikan agar tarif air di Jawa Timur dapat dijangkau masyarakat. Adapun progres pembangunan saat ini telah mencapai 98,22 persen.

Pipa SPAM air Umbulan ditempatkan di ruas jalan tol Pasuruan-Gempol, Gempol-Pandaan, Surabaya-Gempol, Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Gresik.

Sementara, sumber air baku SPAM Umbulan diambil dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 kilometer (km) dengan total 14 titik reservoir off take.