Ini 10 Program MBA Paruh Waktu Terbaik di Dunia 2020

Meningkatnya ketidakpastian pasar tenaga kerja yang disebabkan penurunan ekonomi menyusul pandemi virus corona (Covid-19) membuat pendidikan menjadi pendorong untuk mendapat peluang kerja.

Magister Administrasi Bisnis (Masters of Business Administration/MBA) dikenal di seluruh dunia untuk meningkatkan kemampuan kerja dan lulusannya bisa menaikkan gaji. Sementara MBA eksekutif, yang sebagian besar dipelajari secara paruh waktu oleh para profesional bisnis berpengalaman, memungkinkan orang belajar sambil bekerja.

Namun sekolah ini juga membutuhkan biaya mahal, yang membuat tidak nyaman di tengah krisis ekonomi.

CEO dan pendiri konsultan pendidikan bisnis global, Quacquarelli Symonds (QS), Nunzio Quacquarelli kepada CNBC mengatakan, permintaan MBA diperkirakan akan menurun tahun ini karena fakta menyebutkan pendidikan tinggi sebagai barang mewah. "Biaya kursus bisa jauh lebih mahal US$ 100.000 dan itu akan menyebabkan perusahaan menahan mensponsori eksekutifnya pada program-program ini," katanya dikutip CNBC Jumat (3/7/2020).

Dia menambahkan kondisi itu memungkinkan sekolah dibiayai sendiri oleh siswa di 2020.

Namun Quacquarelli mengatakan biasanya ada peningkatan permintaan untuk program-program ini selama resesi. Orang-orang menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam pendidikan.

QS merilis peringkat program MBA terbaik di dunia 2020 pada Selasa (2/7/2020). Peringkat ini sesuai dengan bagaimana mereka mencetak tujuan terhadap lima metrik yakni bagaimana program ini dianggap oleh pengusaha, seberapa tinggi dianggap di antara komunitas akademik global, tingkat pengalaman profesional siswa, hasil karir kursus dan tingkat keragaman gender.

Wharton School dari University of Pennsylvania, AS, memegang posisi teratas dalam daftar peringkat EMBA 2020 untuk tahun ketiga berturut-turut, karena skor tinggi yang konsisten dari lima kategori.

Berikut 10 program EMBA teratas 2020:

1. Sekolah Wharton

Lokasi: Philadelphia, Pennsylvania dan San Francisco, California, A.S.

Ukuran kelas: 236

Durasi: 24 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 13 tahun

Rata-rata usia pelajar: 35

Rasio siswa perempuan: 32 persen

Biaya: US$ 214.800

Gaji rata-rata tiga bulan setelah selesai program: US$ 190.000

2. Sekolah Bisnis IESE

Lokasi: Barcelona, ​​Spanyol dan New York, AS.

Ukuran kelas: 60

Durasi: 16 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 15 tahun

Rata-rata usia pelajar: 38

Rasio siswa perempuan: 39 persen

Biaya: 119.000 euro (US$ 133.356)

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: US$ 281.541

3. HEC Paris

Lokasi: Paris, Prancis

Ukuran kelas: 94

Durasi: 15-18 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 15 tahun

Rata-rata usia siswa: Tidak Ada

Rasio siswa perempuan: 26 persen

Biaya: 82.950 euro (US$ 93.105)

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: US$ 300.000

4. MIT Sloan School of Management

Lokasi: Boston, Massachusetts, AS.

Ukuran kelas: 126

Durasi: 20 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 17 tahun

Rata-rata usia pelajar: 35

Rasio siswa perempuan: 34 persen

Biaya: US$ 178.302

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -

5. London Business School

Lokasi: London, Inggris

Ukuran kelas: 73

Durasi: 20 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 12 tahun

Rata-rata usia pelajar: 35

Rasio siswa perempuan: 26 persen

Biaya: US$ 121.973- US$ 128.600

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -

6. Fakultas Bisnis Universitas Booth Chicago

Lokasi: Chicago, Illinois, AS dan London, Inggris

Ukuran kelas: 240

Durasi: 21 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 13 tahun

Rata-rata usia pelajar: 37

Rasio siswa perempuan: 22 persen

Biaya: US$ 167.000 - US$ 194.000

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -

7. INSEAD

Lokasi: Fontainebleau, Prancis dan Singapura

Ukuran kelas: 230

Durasi: 14-17 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 14 tahun

Rata-rata usia siswa: Tidak Ada

Rasio siswa perempuan: 30 persen

Biaya: US$ 135.000 - US$ 196.000

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: US$ 220.942

8. University of Oxford Said Business School

Lokasi: Oxford, Inggris

Ukuran kelas: 74

Durasi: 22 atau 24 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 14 tahun

Rata-rata usia pelajar: 37

Rasio siswa perempuan: 34 persen

Biaya: 91.350 euro (US$ 113.164)

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -

9. Sekolah Manajemen UCLA Anderson

Lokasi: Los Angeles, California, AS.

Ukuran kelas: 137

Durasi: 22 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 14 tahun

Rata-rata usia pelajar: 35

Rasio siswa perempuan: 35 persen

Biaya: US$ 167.992

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -

10. Sekolah Bisnis Berkeley Haas

Lokasi: Los Angeles, California, AS.

Ukuran kelas: 72

Durasi: 19 bulan

Pengalaman kerja rata-rata siswa: 14 tahun

Rata-rata usia pelajar: 35

Rasio siswa perempuan: 39 persen

Biaya: US$ 194.000

Gaji rata-rata tiga bulan setelah program selesai: -