Ikuti UPH Virtual Summer, 500 Siswa SMA Isi Liburan dengan Produktif

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Pelita Harapan (UPH) mengadakan program Virtual Summer #dirumahajatetapseru untuk mengisi liburan siswa di masa new normal melalui aplikasi zoom. Acara yang berlangsung pada 30 Juni - 2 Juli 2020 ini diikuti kurang lebih 500 siswa SMA dari berbagai wilayah di Indonesia.

"UPH Summer Program merupakan acara tahunan untuk siswa SMA yang biasanya dilakukan tatap muka, namun tahun ini dikemas secara virtual dan interaktif," ujar Manager Event and Promotion UPH Elisa Laksana dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Elisa menyebutkan program ini bertujuan mengajak siswa untuk mengenal UPH dengan cara seru melalui talkshow dan aktivitas, bersama narasumber yang berpengalaman, dan memiliki wawasan praktis seputar beragam topik menarik. Kegiatan ini juga sekaligus mengenalkan proses belajar di UPH, program studi, kualitas lulusan melalui sharing alumni, dan workshop online.

Dijelaskan Virtual Summer Program diawali dengan topik yang tren di kalangan generasi milenial yaitu e-sport, yang dipandu Angelica Anastasia–Brand Ambassador EVOS E-Sport sekaligus mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom), 2018. Sesi khusus bagi peserta pria ini dikemas santai untuk mengenalkan seni menjadi brand ambassadors berkualitas bagi sebuah institusi.

Pembahasan dibahas dari 2 sisi, baik dari sisi praktis oleh Angel juga dari pandangan teori dari Magdalena Lestari Ginting, dosen Ilkom UPH. Menariknya, sesi ini dilengkapi dengan ‘mabar’ alias main bareng e-sport ‘PUBG’ (PlayerUnknown's Battlegrounds) bersama Angel.

Salah seorang siswa kelas 12 SMAN 3 Jeneponto, Sulawesi Selatan, menyatakan sangat senang mengikuti program ini. “Seru banget. Kapan lagi bisa ‘mabar’ PUBG sama ka Angel dan UPH. Ditambah lagi dapat ilmu jadi brand ambassador yang bertanggung jawab langsung dari sumbernya,” ungkap Akbar Tanjung, siswa kelas 12 SMAN 3 Jeneponto.

Menurut Elisa, tidak hanya itu, di hari yang sama para peserta wanita mendapatkan sesi khusus dari Han Yoo Ra – youtuber dan video creator yang pernah menyandang ‘The Winner of Miss UPH Scholar 2011 ketika menjadi mahasiswa Ilkom UPH, 2010.

Yoo Ra, membawakan tema “Beauty Tame The Beast”. Menurut dia sebelum peduli dengan kecantikan yang tampak dari luar, terlebih dulu harus menjaga inner beauty, dan tetap jadi diri sendiri.

Selain kedua narasumber ini, UPH Virtual Summer Program juga menghadirkan narasumber kenamaan lainnya.

Di hari kedua, paparan praktis tentang public speaking diberikan Anggrainy Santy Voulinda Pasaribu – news anchor dan reporter NET TV, yang juga alumni Hubungan Internasional UPH 2007, membawakan topik “Kamu yakin Jago Ngomong?”.

Sesi ini mengajak peserta untuk praktik public speaking bersama usai talkshow. Beberapa peserta memberanikan diri mencoba untuk berbicara membawakan topik pilihan mereka dalam waktu 45 detik.

Di hari terakhir menghadirkan DuoBudjang, yang mengajak peserta untuk berpikir ‘Think Outside The Box’ dan menjadi content creator baik di Podcasts maupun platform lainnya. DuoBudjang terdiri dari Narendra Pawaka dan Mario Pratama. Narendra sendiri merupakan alumni Conservatory of Music 2007, vokalis band dan penyiar radio.

Melalui kegiatan Virtual Summer Program, UPH semakin mengokohkan kesiapan siswa menghadapi new normal yang ditunjukkannya melalui beragam kegiatan kreatif berbasis teknologi baik bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa.

"Bagi kamu siswa sekolah menengah apakah sudah siap melanjutkan pendidikan di era new normal? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Student Consultant UPH 08111632838 atau informasi lebih lanjut silahkan akses website www.uph.edu," pungkas Elisa.